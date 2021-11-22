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РЖД и Siemens подписали контракт на разработку высокоскоростного поезда

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«РЖД» и Siemens подписали контракт на разработку поезда, который будет использоваться на высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург с 2028 г. Средняя скорость поезда составит 360 км/ч, сообщил президент Siemens в России Александр Либеров на Росийско-германском отраслевом форуме. 

«Это серьезная скорость, до нее разгоняется самолет при взлете», — рассказал Либеров (цитата по ТАСС). По его словам, компании начали подбирать поставщиков. Разработка концепции поезда подходит к завершению и начинается настоящая разработка состава, отметил Либеров. Поезд будет производиться на заводе «Уральские локомотивы».

В ноябре РЖД сообщила, что «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта» (совместное предприятие РЖД и «Синара — транспортные машины») и Siemens Mobility подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта разработки и производства нового высокоскоростного электропоезда, который будет передвигаться по высокоскоростным железнодорожным магистралям в России. 

Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил президент России Владимир Путин. Тогда РЖД сообщала, что рассчитывает запустить магистраль из Москвы в Санкт-Петербург к 2026 г. По данным мэрии, протяженность магистрали составит около 680 км. Из них в пределах Москвы пройдет 43 км с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково. После введения ВСМ в эксплуатацию время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2,5 часа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных