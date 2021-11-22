РЖД и Siemens подписали контракт на разработку высокоскоростного поезда

Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил президент России Владимир Путин. Тогда РЖД сообщала, что рассчитывает запустить магистраль из Москвы в Санкт-Петербург к 2026 г. По данным мэрии, протяженность магистрали составит около 680 км. Из них в пределах Москвы пройдет 43 км с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково. После введения ВСМ в эксплуатацию время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2,5 часа.