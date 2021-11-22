Шесть инвестиционных ошибок, которых не допускают богатые люди

Как пишет доктор экономических наук Стэнфордского университета, экономист из МВФ Давиде Малакрино, ссылаясь на исследования МВФ совместно с другими институтами, более обеспеченные люди с большей вероятностью получают более высокую прибыль от своих инвестиций. Это подтверждается и данными налоговых отчетов из Норвегии за 12 лет (2004–2015). К примеру, человек из 75-го процентиля распределения богатства (который богаче 75% населения) получил 50%-ную доходность от своих инвестиций. Иными словами, каждый вложенный им $1 в 2004 г. к концу 2015 г. принес ему $1,50 прибыли. В то же время человек, который богаче 99,9% населения (из верхнего 0,1-го процентиля), получил 140%-ную доходность инвестиций: на каждый вложенный $1 заработал $2,4.