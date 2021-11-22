Шесть инвестиционных ошибок, которых не допускают богатые люди

Шесть инвестиционных ошибок, которых не допускают богатые людиСогласно расхожему мнению, ключ к большому состоянию лежит в некой секретной инвестиционной стратегии, но это не так
Более состоятельные люди имеют больше возможностей диверсифицировать свой капитал, вкладываясь в различные финансовые инструменты. Как правило, миллионеры часто инвестируют в различные компании, недвижимость, финансовые инструменты или предметы роскоши. Еще больше возможностей приумножить свой капитал у сверхбогатых, или, как их называют по всему миру, ультрахайнетов (от английской аббревиатуры UHNWI, ultra-high-net-wealth-individuals), чей собственный капитал превышает $30 млн.
Как пишет доктор экономических наук Стэнфордского университета, экономист из МВФ Давиде Малакрино, ссылаясь на исследования МВФ совместно с другими институтами, более обеспеченные люди с большей вероятностью получают более высокую прибыль от своих инвестиций. Это подтверждается и данными налоговых отчетов из Норвегии за 12 лет (2004–2015). К примеру, человек из 75-го процентиля распределения богатства (который богаче 75% населения) получил 50%-ную доходность от своих инвестиций. Иными словами, каждый вложенный им $1 в 2004 г. к концу 2015 г. принес ему $1,50 прибыли. В то же время человек, который богаче 99,9% населения (из верхнего 0,1-го процентиля), получил 140%-ную доходность инвестиций: на каждый вложенный $1 заработал $2,4.