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«Коммерсантъ»: Путин не одобрил строительство ВСМ Москва – Казань

Президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Железнодорожный – Гороховец, которая должна стать первым участком ВСМ Москва – Казань, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Путин высказал свою позицию на встрече с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, которая прошла на этой неделе. Вопрос рассматривался в плоскости выбора между ВСМ и платной автотрассой до Казани, отмечает газета. Президент поддержал второй вариант. Он также поручил проработать проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург из-за более надежного пассажиропотока.

По словам источников, формального решения по ВСМ Москва – Казань пока нет. Его планируется принять в ходе назначенного на 11 апреля совещания с участием президента, глав заинтересованных ведомств и гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова.

Премьер Дмитрий Медведев в марте одобрил проект ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода. Однако в правительстве существуют разногласия по поводу целесообразности ее строительства, говорил Акимов. Он отметил, что окончательно судьбу проекта решит президент.

Проект ВСМ не поддерживает Минфин. Ведомство считает, что пассажиропоток до Нижнего Новгорода посчитан некорректно. Сейчас по всем видам транспорта он не превышает 2,1 млн человек в год, а РЖД рассчитывает, что он вырастет до 5,5 млн. По словам представителя РЖД, в подготовленной компанией модели проекта поток пассажиров даже выше – 7,7 млн.

В декабре первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что строить ВСМ Москва – Казань невыгодно. По его мнению, высокоскоростные магистрали следует строить там, где существуют большие скопление людей, например между Москвой и Санкт-Петербургом. Аналогичное мнение высказывал министр экономического развития Максим Орешкин. Он считает, что ВСМ Москва – Санкт-Петербург может быть «гораздо эффективнее» магистрали до Казани.