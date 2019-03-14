Медведев согласовал строительство высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода

Проект высокоскоростной дороги до Казани находится в шаге от окончательного одобрения Максим Стулов / Ведомости

Правительство одобрило начало строительства высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России. Сначала проект дороги от Москвы до Нижнего Новгорода поддержал курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов. Теперь его доклад согласовал премьер Дмитрий Медведев, сообщили «Ведомостям» участник правительственных совещаний, два человека, близких к РЖД, и федеральный чиновник. Доклад подписан и направлен президенту, подтвердил представитель правительства. Теперь судьба проекта зависит от решения Владимира Путина.

Участок до Нижнего Новгорода будет стоить 621,5 млрд руб., из которых по 200 млрд должны предоставить бюджет и РЖД, остальное — частные инвесторы. Но если власти решат продолжить дорогу до Казани, смета вырастет почти втрое – до 1,7 трлн руб.

Медведев уже обещал строителям ВСМ налоговые льготы и одобрил включение проекта в магистральный план развития инфраструктуры. Но единодушия в правительстве не было: на рассмотрение премьера доклад Акимова поступил без визы первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, сказал участник правительственных совещаний и подтвердил чиновник. Силуанов говорил, что скептически относится к проекту: «Вопрос: а будет ли здесь экономика?» В дороге до Владимира, до Нижнего Новгорода, даже до Казани он ее не видел (цитата по «РИА Новости»).

Минфин считал, что пассажиропоток до Нижнего Новгорода посчитан некорректно. Сейчас по всем видам транспорта он не превышает 2,1 млн человек в год, а РЖД рассчитывает, что он вырастет до 5,5 млн, комментировал представитель Минфина. В подготовленной РЖД модели проекта, говорил представитель РЖД, поток пассажиров даже выше – 7,7 млн. Пока позиция Минфина не менялась, сказал его представитель, вопрос еще обсуждается.

«Все данные говорят о том, что операционная безубыточность проекта и его долгосрочная окупаемость – это достижимые цели. Надо приступать к реализации», – возражал Акимов. Проект всесторонне проработан, в том числе с привлечением ведущих российских подрядных организаций, имеющих значительный опыт в строительстве железнодорожной инфраструктуры, а также необходимые мощности, говорит его представитель.

Пока президент не принял решения, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РЖД надеется, что это произойдет до конца марта, говорил во вторник президент госкомпании Олег Белозеров. Совещание у президента назначено на 20-е числа марта и если не будет перенесено, то решение будет принято быстро, считает человек, близкий к РЖД.

Но решение Путина будет во многом зависеть от того, найдутся ли в России желающие строить дорогу: его позиция – потраченные деньги должны в основном остаться в России, рассказывают три участника правительственных совещаний. Строителей будет подбирать РЖД, указывает представитель Минтранса. На совещаниях «строительный комплекс выразил всестороннюю готовность к реализации проектов ВСМ», утверждает представитель РЖД, не уточняя, есть ли строители, заинтересованные в магистрали до Нижнего Новгорода.

Проектированием дороги занимался российско-китайский консорциум, в который входили «Мосгипротранс», «Нижегородметропроект» и China Railway Eryuan Engineering Group. В использовании китайских технологий строители увидели чрезмерные риски, когда в прошлом году изучали проектную документацию, знает участник правительственных совещаний: несколько компаний отказались от роли генподрядчика. «Если вдруг вмешается внешнеполитический фактор и отношения с Китаем ухудшатся, магистраль будет невозможно достроить», – объяснял сотрудник одной из строительных компаний. Но пока технологический партнер не выбран – рассматривались варианты как китайских, так и немецких компаний, напомнил участник совещаний. Во многих железнодорожных стройках генподрядчиком выступают структуры РЖД, обычно «РЖДстрой», но мощностей для строительства еще и ВСМ не хватит, считает строитель и подтверждает федеральный чиновник.

Единственный выход – разделить маршрут на много небольших участков, предлагает сотрудник строительной компании. Проект ВСМ потребует привлечения большого количества партнеров, признавал Акимов. Представители «ОСК 1520», «Трансстроймеханизации», «Стройгазмонтажа», «Спецтрансстроя», ГК «СК Мост» не ответили на запросы «Ведомостей» в среду вечером.