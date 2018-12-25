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Силуанов раскритиковал проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань

Вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов считает нецелесообразным проект создания высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань. По его словам, строить ВСМ только для перевозки грузов невыгодно, возить их можно и по действующей железной дороге, передает «Интерфакс». «Говорят: мы продлим [линию ВСМ] до Китая, сделаем перевозку контейнеров, грузов. Что это за грузы? Это будет очень дорого, нежели везти по обычной железной дороге или морским путем. Экономика не бьется», – пояснил Силуанов.

По его словам, с точки зрения пассажирских перевозок этот проект также дорогостоящий. Сейчас он включен в магистральный план (развития инфраструктуры в России. – «Ведомости»), но по нему еще не принято окончательное решение. На реализацию проекта потребуется около 300 млрд руб., уточнил вице-премьер, добавив, что он скептически относится к нему. «РЖД и Минтранс преподносят его как некий новаторский, инновационный продукт. Действительно, так и есть. Вопрос – будет ли здесь экономика?» – риторически спросил Силуанов.

По мнению вице-премьера, высокоскоростные магистрали следует строить там, где существуют большие агломерации, скопление людей. Сейчас между Казанью и Москвой действует нормальное авиасообщение. По времени из Москвы в Казань на самолете долететь быстрее, чем добираться высокоскоростной электричкой. «Экономический смысл практически отсутствует – эти инвестиции не отобьются», – сказал Силуанов.

Создать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом «было бы, может, и правильно», добавил он. Однако, по его словам, такой вариант правительство не рассматривает.

В середине декабря аналогичное мнение высказал министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, ВСМ Москва – Санкт-Петербург может быть «гораздо эффективнее» по сравнению с магистралью Москва – Казань. Высокоскоростная магистраль до Санкт-Петербурга может «качественно изменить грузовое движение, которое сейчас идет в большой обход» между городами. Минтранс и Минэкономразвития сейчас просчитывают конкретные эффекты от строительства разных участков ВСМ с учетом зарубежного опыта, говорил министр. По его словам, особенность ВСМ в том, что они очень дорого стоят и не окупаются за счет билетов.

Ранее эти проекты не противопоставлялись. Москва – Санкт-Петербург – это один из участков глобального проекта РЖД по созданию ВСМ «Евразия», которая должна связать Китай и Европу. Изначально построить магистраль между Москвой и Петербургом РЖД планировала на финальном, третьем этапе реализации глобального проекта (в 2026–2030 гг.). Первой российской ВСМ должна была стать Москва – Казань (стоимость проекта – 1,6 трлн руб.), а пилотным проектом – участок Москва – Нижний Новгород. Однако осенью президент Владимир Путин усомнился в экономической целесообразности проекта и поручил еще раз просчитать эффективность строительства различных участков ВСМ.

На данный момент в России высокоскоростных магистралей нет, курсируют только высокоскоростные поезда (Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Хельсинки, Москва – Нижний Новгород, Санкт-Петербург – Великий Новгород, Москва – Нижний Новгород).

Как будет выглядеть первый российский высокоскоростной поезд