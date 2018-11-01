Владимир Путин засомневался в высокоскоростной магистрали

Владимир Путин добивается разумного расходования средств на первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин сомневается в необходимости строить первую в России высокоскоростную магистраль (ВСМ) – начальный ее участок должен был связать Москву с Нижним Новгородом. Как рассказали «Ведомостям» участник правительственных совещаний, федеральный чиновник, человек, близкий к Минтрансу, вопрос о целесообразности ВСМ поднимался на совещании с участием президента.

Президент высказал эти сомнения 11 октября, в тот день обсуждался и был утвержден план развития магистральной инфраструктуры, говорит участник правительственных совещаний и еще один чиновник. Поручение президента еще раз обсудить проект ВСМ в правительстве есть, знает федеральный чиновник, в документе говорится о плановой операционной безубыточности как об условии получения денег из федерального бюджета (с копией поручения «Ведомости» ознакомились, верность информации подтвердил чиновник). Их для строительства ВСМ необходимо 200 млрд руб., всего дорога до Нижнего оценена в 621 млрд руб., сказано в опубликованном плане. Пресс-секретарь президента не ответил на вопрос «Ведомостей».

«Развилка более глобальная, чем операционная окупаемость, [есть сомнения] в том, нужны ли вообще ВСМ за такие деньги», – говорит человек, близкий к РЖД. Участок до Нижнего Новгорода – пилотная часть участка до Казани, стоимость которого первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин оценивал в 1,7 трлн руб., но, как говорит представитель «дочки» РЖД, «Скоростных магистралей» (создана для строительства ВСМ), ее удалось сократить до 1,5 трлн руб.

В плане развития магистральной инфраструктуры – три проекта сообщения с Нижним Новгородом: платная автодорога, бесплатная и ВСМ, обращает внимание федеральный чиновник. «Президент поручил еще раз оценить экономику и обоснованность ВСМ Москва – Нижний Новгород. Потому что в ближайшие годы планируется выделить деньги не только на этот проект, но и на реконструкцию трассы M7, и на платную трассу, которая станет частью транспортного коридора Европа – Западный Китай. Нужно посмотреть на планы пассажиропотока и грузового потока, не совпадают ли они у этих трех проектов. Решение будет принято до конца года и даже раньше. Отношение к ВСМ положительное, но нельзя дублировать проекты», – высказывает соображения сотрудник администрации президента.

Одна лишь автодорога Москва – Нижний Новгород – Казань обойдется в 540–550 млрд руб., до 70% потребуется от государства, говорил замминистра транспорта Иннокентий Алафинов. Вопросы возникли прежде всего к финансовой модели проекта ВСМ, замечает человек, близкий к Минтрансу.

На совещании у гендиректора РЖД Олега Белозерова 31 октября обсуждалась ВСМ до Нижнего Новгорода и он сообщил, что она будет построена, устроил сотрудникам разнос за работу, проделанную в последние годы, говорит человек, близкий к РЖД.

РЖД, продолжает он, планирует переделать частную концессионную инициативу, т. е. основные документы проекта, которые должны быть подписаны инвесторами и государством, и привлечением инвесторов теперь будут заниматься не «Скоростные магистрали», а лично Белозеров и его первый заместитель Вадим Михайлов.

До сих пор серьезных интересантов у ВСМ не нашлось, констатируют два человека, знакомых с ходом обсуждения проекта. Потенциальные генподрядчики отказываются в нем участвовать из-за рисков, связанных с применением китайских технологий, объясняет один из строителей.

Финансовая модель проекта предполагает плановую безубыточность эксплуатации, сказал представитель РЖД. Если же пассажиров окажется меньше, чем в модели, инвестору будет доплачивать государство, говорят два участника совещаний. Представитель Минтранса на запрос не ответил.

Отбор проектов для финансирования из федерального бюджета должна проводить правительственная комиссия по транспорту, говорит чиновник. Проект инвестиционной программы РЖД предполагает 200 млрд руб. на ВСМ, еще примерно 400 млрд необходимо где-то найти. Правда, 200 млрд предусмотрены в плане развития магистральной инфраструктуры, но ВСМ легко может выпасть из него, беспокоится участник правительственных ­совещаний.

Есть поручение проработать вопрос, чтобы чистая прибыль РЖД направлялась на проекты, включенные в план развития магистральной инфраструктуры, говорит представительница вице-премьера Максима Акимова. Означает ли это, что ВСМ будет отказано в бюджетном финансировании, она не сказала.

ВСМ Москва – Нижний Новгород будет использовать и нынешнюю железную дорогу, новое строительство предусмотрено на участке Железнодорожный – Гороховец. В конце концов эта магистраль должна стать частью ВСМ «Евразия», которая соединит Берлин с Пекином.

От проекта сложно отказаться: все время есть иллюзия, что от Гороховца поедем в Китай, говорит человек, близкий к правительственной комиссии по транспорту. Еще один участок «Евразии», от Екатеринбурга до Челябинска, был в первой версии плана магистральной инфраструктуры, но в финальный план не попал.

Случается, что автомобильные и высокоскоростные железнодорожные магистрали прокладывают в одном коридоре, говорит президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой: пассажиропоток ВСМ может упасть незначительно, всего на 10%. Если не начать строить ВСМ, РЖД рискует безнадежно отстать технологически, считает он.

В операционной эффективности проекта сложно сомневаться, до Казани очень большой запас расчетов по пассажиропотоку, до Нижнего Новгорода он тоже есть, говорит партнер PwC Михаил Баженов. Автодороги могут обеспечивать грузовые перевозки, а пассажирам нужна предсказуемая ВСМ, уверен он, основная проблема – огромные инвестиции, но эти деньги пойдут в экономику, позволят развивать отрасли с высокой добавленной стоимостью – машиностроение и металлургию.

Представитель «Скоростных магистралей» рассчитывает, что на третий год эксплуатации пассажиропоток ВСМ превысит 15 млн поездок в год, спросом будет пользоваться дорога у новых пассажиров, тех, кто прежде не ездил в Москву.

ВСМ строится на перспективу 25–40 лет, основной вопрос – как посчитать пассажиропоток на таком горизонте, а не на горизонте 3–5 лет, говорит партнер KPMG Алексей Романенко. Инфраструктура строится под привычки человека, уверен он: работа в крупных городах, отдых на море летом и в горах зимой. Нужно ответить на вопрос, почему человек воспользуется ВСМ, если есть другие способы добраться до Нижнего Новгорода, резюмирует Романенко.