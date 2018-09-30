Правительство готово прокладывать все новые маршруты от Москвы до Казани

Более 500 млрд рублей может быть потрачено на автомобильную трассу

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Трасса Москва – Нижний Новгород – Казань вошла в план магистральной инфраструктуры Андрей Гордеев / Ведомости

Трасса Москва – Нижний Новгород – Казань вошла в план магистральной инфраструктуры, сообщил замминистра транспорта Иннокентий Алафинов. Расходы на дорогу он оценил в 540–550 млрд руб., до 70% суммы потребуется от государства. Это значительная часть одобренного, но пока не утвержденного правительством плана общей стоимостью 7 трлн руб., в том числе 2,3 трлн из федерального бюджета.

Эта платная дорога протяженностью 729 км включена в план ГК «Автодор» и должна стать частью коридора Европа – Западный Китай, построить который до 2024 г. поручил президент Владимир Путин. Сомнений в возможности реализовать проект за шесть лет уже нет «при условии, если начнем очень оперативно», цитирует Алафинова «Интерфакс». Конкурс на предпроектные работы «Автодор» намерен объявить в октябре, говорил на прошлой неделе предправления госкомпании Сергей Кельбах.