Власти предложили бизнесу построить самую дорогую автодорогу России

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Чиновники нашли способ построить трассу Джубга – Сочи за счет бизнеса Артур Лебедев / ТАСС

В Краснодарском крае, где сейчас завершается строительство Крымского моста, могут быть построены не только подходы к нему со стороны Краснодара, но и новая скоростная трасса вдоль черноморского побережья. Строительство дороги от поселка Джубга до Сочи, которое Минтранс в августе оценил в рекордную для отрасли сумму – 1,6 трлн руб. – и посчитал преждевременным, вновь обсуждается. На этот раз – с инвесторами.

Трасса вошла в список проектов, предложенных министерствами для инвестиций бизнесу (с копией ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердил чиновник и три участника рабочей группы РСПП). Его рабочая версия обсуждалась на прошлой неделе на заседании проектного комитета при рабочей группе РСПП по отбору проектов. В нее входят 17 частных компаний, среди которых НЛМК, «Северсталь», «Новатэк», «Мечел» и др., пять госкомпаний и чиновники. Всего в списке 394 проекта общей стоимостью свыше 11,5 трлн руб. Список будет дорабатываться, говорил после встречи председатель РСПП Александр Шохин, а ведомства будут готовиться к road show проектов. Участие в них добровольное, повторил он.