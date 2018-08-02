В Краснодарском крае может появиться дорога к морю за 1,2 трлн рублей

Если ее построят, то трасса Джубга – Сочи будет самой дорогой в России

Пока автомобилистам приходится ползти до Сочи по извилистой горной дороге, новая магистраль будет состоять в основном из мостов и тоннелей Георгий Шпикалов / PhotoXpress

От Москвы до Сочи почти 1600 км, но настоящим испытанием автомобилисты называют последние 170 км: единственная дорога Джубга – Сочи (А147) работает на пределе пропускной способности – это двухполосный горный серпантин. Пройти путь можно за четыре часа, пишет автор отзыва на сайте travelinka.ru, а можно потратить весь день, если дорога загружена фурами или на ней ремонт.

Росавтодор разработал концепцию развития дороги, называя ее реконструкцией. По сути же это предложение построить на месте серпантина новую четырехполосную скоростную трассу (по две полосы в каждую сторону). По предварительным подсчетам, стоимость проекта составит 1,2 трлн руб. в ценах 2017 г., рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника.

Если проект будет реализован, добраться от Джубги до Сочи можно будет всего за час: длина трассы составит примерно 119,5 км, а расчетная скорость на ней – 120 км/ч, рассказывает один из федеральных чиновников. Для автомобилистов, по его словам, проезд предполагается сделать бесплатным. «Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать», – описывает радужные перспективы федеральный чиновник.

Нынешняя дорога не только узкая, но иногда просто непроезжая, а еще опасная: к примеру, в конце января 2017 г. Мамайский перевал, через который Сочи соединен автодорогой с остальной Россией, был закрыт из-за снегопада сотрудниками Госавтоинспекции. В июле 2016 г. ГИБДД Краснодарского края сообщала о заторе: пробка в сторону моря растянулась на 20 км.

Проверку безопасности на дороге проводила прокуратура Краснодарского края. О ее результатах не сообщалось, но на трассе регулярно случаются аварии с человеческими жертвами, а майский указ президента Владимира Путина ставит цель вдвое снизить количество аварийно опасных участков на дорогах и в 3,5 раза – смертность в ДТП (до четырех человек на 100 000 населения). «На трассе Джубга – Сочи автомобильные заторы наблюдаются в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков в поселках Джубга, Лазаревское, Вардане и Лоо», – цитировал «Интерфакс» сотрудника ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю.

Новая дорога должна пойти в обход населенных пунктов. Сам проект планируется разбить на четыре этапа, говорят два собеседника «Ведомостей»: построить обход Туапсе предстоит за 199 млрд руб. (предполагается построить 10 мостов и семь тоннелей), обход Сочи – за 180 млрд руб. (16 тоннелей, 25 мостов и эстакад), обход поселка Лазаревское – за 130 млрд руб. (восемь мостов на участке занимают 2,5 км из 10 км, четыре тоннеля – еще 4 км), а еще построить примерно 80 км соединительных участков (стоимость оценивается в 700–800 млрд руб.). Соединительный участок можно было бы построить к 2022 г., а обход Сочи – к 2023 г. Существующий обход проходит в черте города, он освободил от транзитного движения только центральную часть Сочи.

Концепция скоростной автомагистрали в закрытом режиме прорабатывалась правительством с прошлой весны, работа велась и в администрации президента, говорят чиновники. По их словам, идея нравится помощнику президента по экономике Андрею Белоусову.

Чтобы вид береговой линии получился идеальным, разрабатывался вариант переноса железной дороги на участке Сочи – Новороссийск от побережья вверх, сказали два чиновника «Ведомостям», но такой вариант больше не рассматривается: слишком сложно его реализовать из-за проблем с получением доступа к земельным участкам.

Начать реконструкцию дороги Джубга – Сочи Росавтодор надеется уже в 2019 г., говорил в апреле замруководителя Росавтодора Игорь Астахов, но никаких подробностей тогда не сообщил. Условия строительства рассматривались на научно-техническом совете Росавтодора, говорил он (цитата по ТАСС): «Я думаю, что и в целом вся дорога будет реконструирована».

Ключевой вопрос – как финансировать мегапроект и хватит ли на это бюджетных денег. Региональный бюджет софинансировать дорогу не будет, заявляет один из чиновников. О финансировании из нового фонда развития (будет создан с 2019 г., максимально на 3,5 трлн руб.) речи также не идет, утверждает другой чиновник. Из-за того что дорога Джубга – Сочи – проект очень дорогой, решение по нему будет принято после оценки других инфраструктурных проектов, которые сейчас находятся на рассмотрении, говорит третий чиновник.

Власти рассматривают сценарий государственно-частного партнерства: по концессионному соглашению расплачиваться за строительство и содержание дороги можно много лет, по сути, строя инфраструктуру в рассрочку. Даже если будет выбран вариант концессионного соглашения сроком на 25–30 лет, государству придется внести существенный вклад уже на этапе строительства каждого участка, объясняет один из собеседников.

Проектом строительства дороги интересовались компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга, говорит другой собеседник «Ведомостей». Если выбирать между мостом на Сахалин и дорогой Джубга – Сочи, второй проект для строителей Крымского моста будет предпочтительнее, рассуждает он: поможет загрузить строительные мощности и не придется везти технику через всю страну.

У представителя Ротенберга нет никакой информации об участии в этом проекте. Рейльян обещал дать комментарии, но на момент сдачи номера в печать не сделал этого. Представитель Минтранса переадресовал запрос в Росавтодор, а представитель Росавтодора комментариев не дал.

Ежегодно по трассе Джубга – Сочи проезжает примерно 8 млн транспортных средств, подсчитал вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков. Дорога охватывает самую освоенную часть Черноморского побережья, где огромное количество курортов, есть и дополнительная нагрузка – от отдыхающих, которые едут в Абхазию, продолжает он, новая дорога нужна для удобства поездок и безопасности туристов. Но стоимость проекта рекордная, говорит Чистяков: почти вдвое больше, чем у маршрута Европа – Западный Китай, который даст несравненно больший вклад в экономику, есть и другие более полезные проекты: реконструкция трассы М7 (Москва – Уфа) или трассы Скандинавия (от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией) – эти проекты соединяют экономические центры, а дорога Джубга – Сочи главным образом будет работать на нужды отдыхающих.

Действительно, для экономики есть более полезные проекты, согласен директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Надо оценить, существуют ли менее затратные для бюджета способы соединить новой дорогой Джубгу и Сочи, предлагает Чистяков.

Обновление. Через несколько часов после выхода статьи Минтранс опубликовал сообщение, в котором признал нецелесообразным сейчас строительство автотрассы Джубга-Сочи. При этом ведомство уточнило оценку стоимости проекта. «В нынешних ценах его реализация оценивается не менее чем в 1,6 трлн руб.", - указывается в сообщении Минтранса.