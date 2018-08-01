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Губернатор Кубани назвал жизненно необходимой реконструкцию трассы до Сочи

Новая трасса Джубга – Сочи стоимостью 1,2 трлн руб. жизненно необходима Краснодарскому краю как курортному региону, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Вопрос строительства такой дороги мы не раз поднимали на федеральном уровне, и для Краснодарского края очень важно, что сейчас инициатива детально рассматривается. Безусловно, это дорогой проект, но для нашего курортного региона он жизненно необходим, наши прибрежные территории давно заслуживают такую трассу», – сказал Кондратьев «РБК-Краснодару».

Нынешняя дорога Джубга – Сочи (А147) представляет собой двухполосный горный серпантин, который работает на пределе пропускной способности. Трасса не только узкая, но иногда непроезжая, а также опасная.

Как рассказывали «Ведомостям» три федеральных чиновника, Росавтодор разработал концепцию развития трассы стоимостью 1,2 трлн руб. в ценах 2017 г. На месте серпантина предлагается построить новую четырехполосную скоростную трассу длиной около 119,5 км и расчетной скоростью 120 км/ч.

«Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать», – описывал проект федеральный чиновник. Если его реализуют, дорога станет самой дорогой в России.

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