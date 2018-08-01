Губернатор Кубани назвал жизненно необходимой реконструкцию трассы до Сочи
Новая трасса Джубга – Сочи стоимостью 1,2 трлн руб. жизненно необходима Краснодарскому краю как курортному региону, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
«Вопрос строительства такой дороги мы не раз поднимали на федеральном уровне, и для Краснодарского края очень важно, что сейчас инициатива детально рассматривается. Безусловно, это дорогой проект, но для нашего курортного региона он жизненно необходим, наши прибрежные территории давно заслуживают такую трассу», – сказал Кондратьев «РБК-Краснодару».
Нынешняя дорога Джубга – Сочи (А147) представляет собой двухполосный горный серпантин, который работает на пределе пропускной способности. Трасса не только узкая, но иногда непроезжая, а также опасная.
Как рассказывали «Ведомостям» три федеральных чиновника, Росавтодор разработал концепцию развития трассы стоимостью 1,2 трлн руб. в ценах 2017 г. На месте серпантина предлагается построить новую четырехполосную скоростную трассу длиной около 119,5 км и расчетной скоростью 120 км/ч.
«Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать», – описывал проект федеральный чиновник. Если его реализуют, дорога станет самой дорогой в России.
В каких странах самые лучшие дороги, а где – худшие
Место: 1
Страна: Объединённые Арабские Эмираты
Страна: Сингапур
Страна: Швейцария
Страна: Гонконг
Страна: Нидерланды
Страна: Япония
Страна: Франция
Страна: Португалия
Страна: Австрия
Страна: США
Страна: Россия
Страна: Молдавия
Страна: Мозамбик
Страна: Украина
Страна: Парагвай
Страна: Йемен
Страна: Гвинея
Страна: Мадагаскар
Страна: Гаити
Страна: Демократическая Республика Конго
Страна: Мавритания