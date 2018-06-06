Почему туристическую отрасль в России надо сделать самостоятельной и отделить от Минкульта

Статья опубликована в № 4582 от 06.06.2018 под заголовком: За туризм без культуры и спорта

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Расцвета внутреннего туризма, о котором так охотно говорили российские чиновники в разгар кризиса, в 2014–2016 гг., пока явно не случилось Сергей Портер / Ведомости

Чемпионат мира по футболу 2018 г. дает России шанс побить рекорды по въездному туризму. Но спортивный праздник продлится месяц и закончится, а проблемы в сфере туризма останутся. Отрасль, которая формирует десятки процентов ВВП не самых бедных стран мира, в России – стране с большой территорией, разнообразной природой и уникальным смешением народов и культур – по-прежнему находится в зачаточном состоянии. Почему так происходит?

Расцвета внутреннего туризма, о котором так охотно говорили российские чиновники в разгар кризиса, в 2014–2016 гг., пока явно не случилось. Как только курс рубля стабилизировался и Россия помирилась с Турцией, россияне стали снова ездить отдыхать за границу. Прежде всего в ту самую Турцию, где all inclusive все равно дешевле, чем в Сочи и в Крыму – наших главных внутренних курортах.