Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4582 от 06.06.2018 под заголовком: За туризм без культуры и спорта

За туризм без культуры и спорта

Почему туристическую отрасль в России надо сделать самостоятельной и отделить от Минкульта
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Чемпионат мира по футболу 2018 г. дает России шанс побить рекорды по въездному туризму. Но спортивный праздник продлится месяц и закончится, а проблемы в сфере туризма останутся. Отрасль, которая формирует десятки процентов ВВП не самых бедных стран мира, в России – стране с большой территорией, разнообразной природой и уникальным смешением народов и культур – по-прежнему находится в зачаточном состоянии. Почему так происходит?

Расцвета внутреннего туризма, о котором так охотно говорили российские чиновники в разгар кризиса, в 2014–2016 гг., пока явно не случилось. Как только курс рубля стабилизировался и Россия помирилась с Турцией, россияне стали снова ездить отдыхать за границу. Прежде всего в ту самую Турцию, где all inclusive все равно дешевле, чем в Сочи и в Крыму – наших главных внутренних курортах.

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Комментарии  ()
Arty
01:59 06.06.2018
Почему-то у нас для исправления ситуации всегда предполагается создать дополнительную бюрократическую структуру . Развитие туризма -это вопрос наличия денег у населения, возможности получить кредит у малого бизнеса , реальной конкуренции в отрасли ,а не дополнительная куча чиновников.
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