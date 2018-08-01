Минтранс предложил отложить строительство самой дорогой автотрассы в России

Реконструкция дороги к Сочи очень дорогая и осложнит жизнь на курорте, заключило ведомство

Строительство дороги к морю перегрузит инфраструктуру Кубани, пришел к выводу Минтранс PhotoXpress

Министерство транспорта предлагает повременить с реконструкцией автомобильной дороги Джубга – Сочи из-за высокой стоимости проекта и сложной реализации, говорится в сообщении министерства. В текущих ценах реконструкцию трассы Минтранс оценивает не менее в чем в 1,6 трлн руб.

Осуществить проект крайне сложно технически, объясняет Минтранс: для этого потребуется вывести часть участков железной дороги с побережья, а на время стройки нормальное движение как по автомобильной, так и по железной дороге вдоль побережья будет серьезно затруднено. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов России, заключает Минтранс.

«В этой связи Минтранс России считает нецелесообразным реализацию данного проекта в настоящее время», – указывает ведомство. Таким образом, Минтранс не отказывается от проекта, но предлагает отсрочить его реализацию.

Как рассказывали «Ведомостям» три федеральных чиновника, Росавтодор разработал концепцию масштабного развития трассы Джубга – Сочи. Сейчас дорога представляет собой двухполосный горный серпантин, который работает на пределе пропускной способности. Трасса не только узкая, но иногда непроезжая, а также опасная.

На месте серпантина предлагается построить новую четырехполосную скоростную трассу длиной около 119,5 км и расчетной скоростью 120 км/ч. Собеседники «Ведомостей» отмечали, что, по предварительным подсчетам, стоимость проекта составит 1,2 трлн руб. в ценах 2017 г. Если дорогу построят, то она станет самой дорогой в России.

«Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать», – описывал проект федеральный чиновник.

Ключевой вопрос касается финансирования мегапроекта. Один из чиновников заявлял «Ведомостям», что региональный бюджет софинансировать дорогу не будет. По словам другого чиновника, о финансировании из нового фонда развития (будет создан с 2019 г., его размер составит до 3,5 трлн руб.) речи также не идет. Из-за того что дорога Джубга – Сочи проект очень дорогой, решение по нему будет принято после оценки других инфраструктурных проектов, которые сейчас находятся на рассмотрении, говорил третий чиновник.

Власти рассматривают сценарий государственно-частного партнерства, который позволил бы расплачиваться за строительство и содержание дороги по концессионному соглашению в течение многих лет. Даже если будет выбран вариант концессионного соглашения сроком на 25–30 лет, государству придется внести существенный вклад уже на этапе строительства каждого участка, объясняет один из собеседников.

По словам одного из источников «Ведомостей», проектом интересовались компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга. Если выбирать между мостом на Сахалин и дорогой Джубга – Сочи, второй проект для строителей Крымского моста будет предпочтительнее, рассуждает собеседник: поможет загрузить строительные мощности и не придется везти технику через всю страну. У представителя Ротенберга нет никакой информации об участии в этом проекте. Комментарий Рейльяна на момент публикации не поступил.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркивал, что для Кубани как курортного региона новая трасса жизненно необходима.

В каких странах самые лучшие дороги, а где – худшие