Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4636 от 22.08.2018 под заголовком: 200 проектов для бюджета

Правительство получило список инфраструктурных проектов почти на 7 трлн рублей

Они должны ускорить рост экономики
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Минэкономразвития отобрало 200 инфраструктурных проектов, строительство которых частично оплатит бюджет, следует из проекта плана развития магистральной инфраструктуры до 2024 г. («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердили два федеральных чиновника). Всего за шесть лет на них может быть потрачено 6,9 трлн руб. (3,1 трлн руб. из федерального бюджета, в котором уже предусмотрено 1,2 трлн руб.), сообщал ранее РБК и подтвердили «Ведомостям» чиновники. План разрабатывается по поручению президента Владимира Путина, сейчас он находится на согласовании в правительстве, говорит чиновник. Проект также направлен и президенту, сказал чиновник. Пресс-секретарь президента не ответил на запрос «Ведомостей» во вторник вечером.

Проекты еще будут проходить фильтры (например, эффекта для бюджета и социально-экономического развития регионов, степени проработанности, можно ли реализовать их без бюджетных средств), знает представитель Минэкономразвития, также будет учитываться прогноз грузовых и пассажирских перевозок до 2024 г. В Минфин план официально не поступал, говорит его представитель. Предложения Минтранса направлены в Минэкономразвития, лаконичен представитель министерства. Представитель вице-премьера Максима Акимова отказался от комментариев.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике