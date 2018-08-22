Правительство получило список инфраструктурных проектов почти на 7 трлн рублей

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Проекты были разделены на две группы – развивающие и поддерживающие магистральную инфраструктуру Ярослав Чингаев / Ведомости

Минэкономразвития отобрало 200 инфраструктурных проектов, строительство которых частично оплатит бюджет, следует из проекта плана развития магистральной инфраструктуры до 2024 г. («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердили два федеральных чиновника). Всего за шесть лет на них может быть потрачено 6,9 трлн руб. (3,1 трлн руб. из федерального бюджета, в котором уже предусмотрено 1,2 трлн руб.), сообщал ранее РБК и подтвердили «Ведомостям» чиновники. План разрабатывается по поручению президента Владимира Путина, сейчас он находится на согласовании в правительстве, говорит чиновник. Проект также направлен и президенту, сказал чиновник. Пресс-секретарь президента не ответил на запрос «Ведомостей» во вторник вечером.

Проекты еще будут проходить фильтры (например, эффекта для бюджета и социально-экономического развития регионов, степени проработанности, можно ли реализовать их без бюджетных средств), знает представитель Минэкономразвития, также будет учитываться прогноз грузовых и пассажирских перевозок до 2024 г. В Минфин план официально не поступал, говорит его представитель. Предложения Минтранса направлены в Минэкономразвития, лаконичен представитель министерства. Представитель вице-премьера Максима Акимова отказался от комментариев.