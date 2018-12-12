Бизнес / Транспорт

ВСМ Москва – Санкт-Петербург может оказаться эффективнее, чем Москва – Казань

Чиновники пересчитают экономическую эффективность проектов
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Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург может показать «гораздо большую эффективность» по сравнению с магистралью Москва – Казань при анализе этих проектов, сказал 12 декабря министр экономического развития Максим Орешкин (его слова приводит «Интерфакс»). По его мнению, благодаря Москва – Санкт-Петербург, например, «можно качественно изменить грузовое движение, которое сейчас идет в большой обход между Москвой и Санкт-Петербургом». Конкретные эффекты от строительства разных участков магистралей просчитываются (Минтрансом и Минэкономразвития. – «Ведомости») с учетом зарубежного опыта, добавил министр.

Ранее эти проекты не противопоставлялись. Москва – Санкт-Петербург – один из участков глобального проекта РЖД по созданию ВСМ «Евразия», которая свяжет Китай и Европу. Но построить магистраль между Москвой и Петербургом монополия планировала на финальном, третьем, этапе реализации большого проекта – в 2026–2030 гг. Первой же ВСМ должна стать Москва – Казань (стоимость проекта – 1,5 трлн руб.), пилотным проектом которой будет участок Москва – Нижний Новгород. Но осенью президент Владимир Путин поручил еще раз просчитать эффекты от строительства дорог.

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