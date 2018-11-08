Медведев дал второй шанс ВСМ Челябинск – Екатеринбург
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Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Максиму Акимову, отвечающему в правительстве за инфраструктуру, включить высокоскоростную магистраль Челябинск – Екатеринбург в комплексный план развития инфраструктуры. С копией поручения ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Проект можно включить, говорится в документе, вопрос финансирования будет обсуждаться отдельно.
«Есть поручение проработать включение проекта в план, – подтверждает представитель Акимова, – а Минфину и Минтрансу предстоит подготовить предложения о финансировании». Разработать комплексный план развития магистральной инфраструктуры поручил президент Владимир Путин в майском указе, проекты из него должны быть достроены до конца 2024 г. Проект будет внесен в план, подтверждают два участника правительственных совещаний. Но один из них предупреждает: название проекта в плане снабжено звездочкой: есть условие, что строиться высокоскоростная магистраль от Челябинска до Екатеринбурга будет либо на деньги частных инвесторов, либо если организаторам удастся доказать социально-экономическую эффективность этой магистрали.
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