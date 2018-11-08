Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4692 от 09.11.2018 под заголовком: Железное слово премьера

Медведев дал второй шанс ВСМ Челябинск – Екатеринбург

Проект планируют включить в план магистральной инфраструктуры
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Максиму Акимову, отвечающему в правительстве за инфраструктуру, включить высокоскоростную магистраль Челябинск – Екатеринбург в комплексный план развития инфраструктуры. С копией поручения ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Проект можно включить, говорится в документе, вопрос финансирования будет обсуждаться отдельно.

«Есть поручение проработать включение проекта в план, – подтверждает представитель Акимова, – а Минфину и Минтрансу предстоит подготовить предложения о финансировании». Разработать комплексный план развития магистральной инфраструктуры поручил президент Владимир Путин в майском указе, проекты из него должны быть достроены до конца 2024 г. Проект будет внесен в план, подтверждают два участника правительственных совещаний. Но один из них предупреждает: название проекта в плане снабжено звездочкой: есть условие, что строиться высокоскоростная магистраль от Челябинска до Екатеринбурга будет либо на деньги частных инвесторов, либо если организаторам удастся доказать социально-экономическую эффективность этой магистрали.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике