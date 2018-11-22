РЖД рассказала про поезда будущей ВСМ Москва – Нижний Новгород
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Для организации высокоскоростного пассажирского движения от Москвы до Нижнего Новгорода потребуется не менее 15 поездов, рассказал «Ведомостям» представитель РЖД. Это будет первый участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань стоимостью 621,5 млрд руб., строительство которого планируется начать в 2019 г.
Сейчас из Москвы до Нижнего Новгорода можно добраться за 3,5 часа, строительство ВСМ сократит время в пути до 2,5 часа со всеми остановками или до 2 часов с остановкой только во Владимире, говорит представитель РЖД.
Концепт поезда для ВСМ был представлен РЖД на выставке «Транспорт России». Эксплуатационная скорость поезда составит 360 км/ч, в нем будет 12 вагонов (682 места и еще 40 в вагоне-бистро), четыре класса пассажирских салонов (1-й класс, бизнес-, эконом- и туристический класс). Сейчас «Сапсан» в России развивает скорость до 250 км/ч.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}