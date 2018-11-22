Бизнес / Транспорт

РЖД рассказала про поезда будущей ВСМ Москва – Нижний Новгород

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Для организации высокоскоростного пассажирского движения от Москвы до Нижнего Новгорода потребуется не менее 15 поездов, рассказал «Ведомостям» представитель РЖД. Это будет первый участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань стоимостью 621,5 млрд руб., строительство которого планируется начать в 2019 г.

Сейчас из Москвы до Нижнего Новгорода можно добраться за 3,5 часа, строительство ВСМ сократит время в пути до 2,5 часа со всеми остановками или до 2 часов с остановкой только во Владимире, говорит представитель РЖД.

Концепт поезда для ВСМ был представлен РЖД на выставке «Транспорт России». Эксплуатационная скорость поезда составит 360 км/ч, в нем будет 12 вагонов (682 места и еще 40 в вагоне-бистро), четыре класса пассажирских салонов (1-й класс, бизнес-, эконом- и туристический класс). Сейчас «Сапсан» в России развивает скорость до 250 км/ч.

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