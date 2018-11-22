Топ-менеджер крупного подрядчика РЖД назначен замминистра транспорта

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Владимир Токарев назначен замминистра транспорта government.ru

Владимир Токарев назначен замминистра транспорта, сообщил Минтранс. Он возглавит железнодорожное направление вместо бывшего замминистра Алана Лушникова, который покинул министерство в начале осени.

Фактов биографии Токарева в сообщении Минтранса не приводится. Назначить Токарева на эту должность распорядился председатель правительства Дмитрий Медведев.

По образованию Владимир Токарев юрист, говорится на его собственном сайте. До последнего времени он работал в организации, для которой Минтранс регулятор – с 2016г. он был первым заместителем гендиректора компании «Спецтрансстрой», одного из крупнейших строительных подрядчиков РЖД. Эту должность он совмещал с должностью гендиректора УК «Трансюжстрой», зарегистрированной по тому же адресу, что и «Спецтрансстрой».