Политика / Власть

Топ-менеджер крупного подрядчика РЖД назначен замминистра транспорта

Владимир Токарев будет куратором направления, где получал многомиллиардные контракты
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Владимир Токарев назначен замминистра транспорта, сообщил Минтранс. Он возглавит железнодорожное направление вместо бывшего замминистра Алана Лушникова, который покинул министерство в начале осени.

Фактов биографии Токарева в сообщении Минтранса не приводится. Назначить Токарева на эту должность распорядился председатель правительства Дмитрий Медведев.

По образованию Владимир Токарев юрист, говорится на его собственном сайте. До последнего времени он работал в организации, для которой Минтранс регулятор – с 2016г. он был первым заместителем гендиректора компании «Спецтрансстрой», одного из крупнейших строительных подрядчиков РЖД. Эту должность он совмещал с должностью гендиректора УК «Трансюжстрой», зарегистрированной по тому же адресу, что и «Спецтрансстрой».

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Комментарии
bogdanov7080
13:32 22.11.2018
ООО Россия управляется в интересах своих подрядчиков
00
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