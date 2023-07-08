Собянин: доля новых поездов метро в Москве превысила 70%

Говоря о наземном транспорте, Собянин отметил увеличение автобусной сети до 900 маршрутов, добавив, что в городе курсируют только новые автобусы и 1100 российских электробусов. К 2025 г. планируется завершить обновление трамвайного парка, при этом уже сейчас значительную его долю составляют составы «Витязь Москва», оснащенные Wi-Fi и разъемами для зарядки гаджетов. Кроме того, в Москве сформирована выгодная и доступная система такси, которой пользуются 1,7 млн пассажиров каждый день.