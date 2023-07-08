Собянин: доля новых поездов метро в Москве превысила 70%
В Московском метрополитене доля современных поездов достигла 71%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге, поздравляя сотрудников и ветеранов транспортного комплекса с Днем московского транспорта.
«Московское метро – один из лучших метрополитенов мира...Комфортное – с 2010 г. доля новых поездов метро выросла с 12 до 71%», – написал он.
По данным Собянина, это лучший показатель среди метрополитенов США и Европы. Мэр также отметил, что минимальный интервал движения в часы пик в столичном метро составляет 90 секунд. Число поездок по запущенному семь лет назад Московскому центральному кольцу превысило 550 000 в день, добавил он, а открытие наземного метро МЦД стало «настоящим прорывом», сделавшим Москву доступнее для миллионов жителей города и области.
Говоря о наземном транспорте, Собянин отметил увеличение автобусной сети до 900 маршрутов, добавив, что в городе курсируют только новые автобусы и 1100 российских электробусов. К 2025 г. планируется завершить обновление трамвайного парка, при этом уже сейчас значительную его долю составляют составы «Витязь Москва», оснащенные Wi-Fi и разъемами для зарядки гаджетов. Кроме того, в Москве сформирована выгодная и доступная система такси, которой пользуются 1,7 млн пассажиров каждый день.
«Среднее время подачи такси составляет всего четыре минуты – один из лучших показателей в мире», – отметил Собянин.
Московский парк каршеринга же превысил 31 000 машин и является крупнейшим в мире, добавил он.