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Собянин: доля новых поездов метро в Москве превысила 70%

Ведомости

В Московском метрополитене доля современных поездов достигла 71%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге, поздравляя сотрудников и ветеранов транспортного комплекса с Днем московского транспорта.

«Московское метро – один из лучших метрополитенов мира...Комфортное – с 2010 г. доля новых поездов метро выросла с 12 до 71%», – написал он.

По данным Собянина, это лучший показатель среди метрополитенов США и Европы. Мэр также отметил, что минимальный интервал движения в часы пик в столичном метро составляет 90 секунд. Число поездок по запущенному семь лет назад Московскому центральному кольцу превысило 550 000 в день, добавил он, а открытие наземного метро МЦД стало «настоящим прорывом», сделавшим Москву доступнее для миллионов жителей города и области.

Говоря о наземном транспорте, Собянин отметил увеличение автобусной сети до 900 маршрутов, добавив, что в городе курсируют только новые автобусы и 1100 российских электробусов. К 2025 г. планируется завершить обновление трамвайного парка, при этом уже сейчас значительную его долю составляют составы «Витязь Москва», оснащенные Wi-Fi и разъемами для зарядки гаджетов. Кроме того, в Москве сформирована выгодная и доступная система такси, которой пользуются 1,7 млн пассажиров каждый день.

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«Среднее время подачи такси составляет всего четыре минуты – один из лучших показателей в мире», – отметил Собянин.

Московский парк каршеринга же превысил 31 000 машин и является крупнейшим в мире, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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