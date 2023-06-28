Собянин показал план новых станций метро в Москве
Проект планировки участка Троицкой линии московского метрополитена от «Коммунарки» до «Кедровой» утвержден. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Участок пройдет вдоль Калужского шоссе. Его протяженность составит 9,3 км. На участке запланированы четыре станции:
наземная «Сосенки» – между Калужским шоссе и улицей Старые Сосенки, вблизи одноименной деревни;
наземная «Летово» – недалеко от парка «Летова Тропа» и пересечения улиц Летовского Ополчения и Старые Сосенки, рядом с одноименной школой;
наземная «Десна» – вблизи одноименной деревни вдоль Калужского шоссе;
подземная «Кедровая» – рядом с микрорайоном Центральный в ЖК «Новые Ватутинки».
Собянин отметил, что около утвержденного участка живут и работают около 680 000 человек. По его словам, четыре новые станции метро позволят им сократить время ежедневных поездок в среднем на 25–30 минут.
Троицкая линия соединит станцию МЦК «ЗИЛ» и город Троицк. Ветка будет включать 17 станций, ее протяженность составит 42 км. Ожидается, что первый участок Троицкой линии, который соединит станции «ЗИЛ» и «Коммунарка», будет введен в эксплуатацию в 2024 г.