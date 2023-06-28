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Собянин показал план новых станций метро в Москве

Ведомости

Проект планировки участка Троицкой линии московского метрополитена от «Коммунарки» до «Кедровой» утвержден. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Участок пройдет вдоль Калужского шоссе. Его протяженность составит 9,3 км. На участке запланированы четыре станции:

  • наземная «Сосенки» – между Калужским шоссе и улицей Старые Сосенки, вблизи одноименной деревни;

  • наземная «Летово» – недалеко от парка «Летова Тропа» и пересечения улиц Летовского Ополчения и Старые Сосенки, рядом с одноименной школой;

  • наземная «Десна» – вблизи одноименной деревни вдоль Калужского шоссе;

  • подземная «Кедровая» – рядом с микрорайоном Центральный в ЖК «Новые Ватутинки». 

Собянин отметил, что около утвержденного участка живут и работают около 680 000 человек. По его словам, четыре новые станции метро позволят им сократить время ежедневных поездок в среднем на 25–30 минут.

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Троицкая линия соединит станцию МЦК «ЗИЛ» и город Троицк. Ветка будет включать 17 станций, ее протяженность составит 42 км. Ожидается, что первый участок Троицкой линии, который соединит станции «ЗИЛ» и «Коммунарка», будет введен в эксплуатацию в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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