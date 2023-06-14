В Москве выбрали цвета для трех новых веток метро
Москвичи выбрали цвета новых линий трех будущих веток на схеме метро. Об этом свидетельствуют результаты завершившегося голосования на платформе «Активный гражданин». Всего в опросе приняли участие более 177 000 жителей Москвы.
Большинство проголосовавших (32%) сделали выбор в пользу второй предложенной комбинации цветов. Таким образом, Троицкая (16-я линия) будет обозначаться на схеме метро изумрудным цветом, Рублево-Архангельская (17-я линия) – графитовым, а Бирюлевская (18-я линия) – рубиновым.
От другого понравившегося москвичам варианта комбинацию отделяет 3% голосов. Вторыми по популярности оказались лиловый, лавандовый и песочный цвета. При этом 7% принявших участие в опросе посчитали, что решение об этом должны принять специалисты.
Голосование на платформе было запущено 24 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, предложенные цветы были выбраны так, чтобы они не сливались с уже существующими цветами на схеме метро.
Ожидается, что первый участок Троицкой линии, который соединит станции «ЗИЛ» и «Коммунарка», будет введен в эксплуатацию в 2024 г. Общая протяженность линии составит 40 км, впоследствии она протянется до Троицка.
Открытие Рублево-Архангельской линии запланировано на 2027 г. Ее протяженность составит 19 км, линия соединит деловой центр «Москва-Сити» с северо-западными районами внутри МКАД и за МКАД – Митино, Строгино и Хорошево-Мневники.
Весной 2022 г. власти Москвы говорили, что Бирюлевская линия протяженностью в 21 км будет открыта в 2026 г. Она будет пролегать через семь районов Москвы и свяжет станцию МЦК «ЗИЛ» со станцией «Бирюлево» на ул. Булатниковской.