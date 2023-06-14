В Москве выбрали цвета для трех новых веток метро

Весной 2022 г. власти Москвы говорили, что Бирюлевская линия протяженностью в 21 км будет открыта в 2026 г. Она будет пролегать через семь районов Москвы и свяжет станцию МЦК «ЗИЛ» со станцией «Бирюлево» на ул. Булатниковской.