Гонконг нарастил импорт алмазов из России в 18 раз
Гонконг нарастил импорт алмазов из России в 18 раз в годовом выражении. Соответствующие расчеты провели «РИА Новости», используя данные гонконгского статбюро.
За первые пять месяцев текущего года Гонконг закупил алмазы из РФ общей стоимостью $657,3 млн. В прошлом году аналогичный показатель был на уровне $36,5 млн. Россия стала третьим основным поставщиком алмазов в Азию – ее доля составила 12% от всего импорта. В 2023 г. доля РФ была на уровне 1%.
Первые два места среди стран-поставщиков занимают Индия и Израиль, при этом они не добывают драгоценные камни самостоятельно. Объем поставок Индии оценивается в $2,9 млрд, а Израиля – в $716,6 млн.
24 июня Евросоюз (ЕС) принял 14-й пакет антироссийских санкций, они коснулись энергетического, финансового и торгового секторов. В тот же день ЕС отложил запрет на импорт ювелирных изделий с драгоценными камнями из России. Он не распространяется в том числе на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России). Согласно соответствующему пояснению к новому пакету санкций, запрет не касается временного ввоза или вывоза ювелирных изделий для торговых выставок или реставрации украшений.