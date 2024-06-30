Гонконг нарастил импорт алмазов из России в 18 раз

24 июня Евросоюз (ЕС) принял 14-й пакет антироссийских санкций, они коснулись энергетического, финансового и торгового секторов. В тот же день ЕС отложил запрет на импорт ювелирных изделий с драгоценными камнями из России. Он не распространяется в том числе на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России). Согласно соответствующему пояснению к новому пакету санкций, запрет не касается временного ввоза или вывоза ювелирных изделий для торговых выставок или реставрации украшений.