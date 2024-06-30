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Гонконг нарастил импорт алмазов из России в 18 раз

Ведомости

Гонконг нарастил импорт алмазов из России в 18 раз в годовом выражении. Соответствующие расчеты провели «РИА Новости», используя данные гонконгского статбюро.

За первые пять месяцев текущего года Гонконг закупил алмазы из РФ общей стоимостью $657,3 млн. В прошлом году аналогичный показатель был на уровне $36,5 млн. Россия стала третьим основным поставщиком алмазов в Азию – ее доля составила 12% от всего импорта. В 2023 г. доля РФ была на уровне 1%.

Первые два места среди стран-поставщиков занимают Индия и Израиль, при этом они не добывают драгоценные камни самостоятельно. Объем поставок Индии оценивается в $2,9 млрд, а Израиля – в $716,6 млн.

24 июня Евросоюз (ЕС) принял 14-й пакет антироссийских санкций, они коснулись энергетического, финансового и торгового секторов. В тот же день ЕС отложил запрет на импорт ювелирных изделий с драгоценными камнями из России. Он не распространяется в том числе на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России). Согласно соответствующему пояснению к новому пакету санкций, запрет не касается временного ввоза или вывоза ювелирных изделий для торговых выставок или реставрации украшений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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