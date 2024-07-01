Минюст США предложил Boeing сделку с признанием вины
Министерство юстиции США предъявит компании Boeing Co. обвинения в преступном мошенничестве. Производитель самолетов будет вынужден выбирать между признанием вины и судебным разбирательством. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с делом.
У Boeing есть время до конца недели, чтобы решить, признавать ли себя виновным в предъявленном обвинении, сообщили представители министерства семьям жертв двух смертельных авиакатастроф 737 Max и их адвокатам.
Министерство сообщит Boeing, что ей придется выплатить дополнительный уголовный штраф в размере $243,6 млн сверх $243,6 млн, уже выплаченных по соглашению об отсрочке судебного преследования от 2021 г., в результате чего общая сумма штрафа приблизится к $500 млн. Компания также должна будет нанять корпоративного наблюдателя на три года.
Адвокат Пол Касселл, представляющий интересы семей жертв авиакатастрофы, назвал предложение, которое минюст планирует сделать Boeing, сделкой о признании вины, однако компания никоим образом не признает, что действия Boeing привели к гибели 346 человек, и семьи погибших будут решительно возражать против нее.
Штраф, который потребует министерство, не дотягивает до почти $25 млрд, о которых просили семьи – с возможностью приостановить выплату от $14 млрд до $22 млрд, если Boeing направит эти средства на независимый корпоративный монитор и улучшение программ безопасности.
Bloomberg пишет, что признание вины по уголовным обвинениям ознаменовало бы «низшую точку» в столетней истории Boeing и потрясло бы компанию, которая когда-то славилась своей осторожной и сдержанной культурой. Это также вызывает обеспокоенность по поводу правительственных контрактов компании.
В течение продолжительного времени Boeing испытывает трудности с производством ряда коммерческих самолетов. Ситуацию усложняет также то, что с начала 2024 г. произошло несколько инцидентов с бортами компании и последовавшие за ними проверки. В частности, в начале января у лайнера, следовавшего в Онтарио, вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. А 17 июня Boeing 737 экстренно сел в Новой Зеландии – пассажиры сообщили, что якобы заметили пламя в одном из двигателей.
18 июня глава Boeing Дэйв Кэлхун был допрошен в американском сенате, где он принес извинения семьям погибших в авиакатастрофах в 2018 и 2019 гг. Некоторые сенаторы подвергли критике гендиректора и работу компании, заявив, что у нее имеются серьезные проблемы с обеспечением безопасности.