Семьи жертв авиакатастроф потребовали от Boeing $25 млрд
Родственники жертв двух авиакатастроф с самолетами Boeing 737 MAX направили в министерство юстиции США письмо с просьбой оштрафовать производителя почти на $25 млрд, поскольку компания допустила «самое смертоносное корпоративное преступление» в истории страны. Об этом сообщает Bloomberg.
Обращение поступило после того, как 18 июня глава Boeing Дэйв Кэлхун был допрошен в американском сенате, где он принес извинения семьям погибших в авикатастрофах в 2018 и 2019 гг. Некоторые сенаторы подвергли критике гендиректора и работу компании, заявив, что у нее имеются серьезные проблемы с обеспечением безопасности.
Адвокат Пол Касселл, представляющий семьи 15 жертв, пояснил, что заявленная сумма штрафа юридически обоснована. По его словам, из нее $14-22 млрд могут быть приостановлены, если Boeing направит эти средства на независимый корпоративный мониторинг и улучшение своих программ безопасности.
В течение продолжительного времени Boeing испытывает трудности с производством ряда коммерческих самолетов. Ситуацию усложняет также то, что с начала 2024 г. произошло несколько инцидентов с бортами компании и последовавшие за ними проверки. В частности, в начале января у лайнера, следовавшего в Онтарио, вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. А 17 июня Boeing 737 экстренно сел в Новой Зеландии – пассажиры сообщили, что якобы заметили пламя в одном из двигателей.
В марте в Boeing заявили, что Кэлхун уйдет с должности в конце этого года. В отставку подаст также президент и генеральный директор «дочки» компании – Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил.