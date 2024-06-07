«Аэрофлот» оценил эффект от задержек с поставками отечественных самолетов

«Аэрофлот» оценил эффект от задержек с поставками отечественных самолетовДля наращивания пассажиропотока группе придется интенсивнее эксплуатировать имеющуюся технику
Группа «Аэрофлот» оценивает выпадающий пассажиропоток из-за задержек с поставками отечественных самолетов SSJ-New и МС-21 в 5 млн человек за ближайшие годы. Об этом журналистам 6 июня сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор компании Сергей Александровский.
«Например, в 2024 г. наша оценка от недополучения российской техники – [потенциальная потеря] порядка 1 млн пассажиров. 2025 год – порядка 4 млн пассажиров», – сказал топ-менеджер.
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