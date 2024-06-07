«Аэрофлот» оценил эффект от задержек с поставками отечественных самолетов

Группа «Аэрофлот» оценивает выпадающий пассажиропоток из-за задержек с поставками отечественных самолетов SSJ-New и МС-21 в 5 млн человек за ближайшие годы. Об этом журналистам 6 июня сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор компании Сергей Александровский.