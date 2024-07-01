Вагоны «Иволги» в Подмосковье разъединились из-за дефекта сцепного устройства
Причиной разъединения межвагонного сцепного устройства на поезде «Иволга» в Подмосковье 27 июня стал скрытый производственный дефект сцепного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе «Трансмашхолдинга».
«Экспертная группа сделала заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства», – уточнили в компании (цитата по «РИА Новости»).
В пресс-службе пообещали усилить контроль над качеством поступающих сцепных устройств. К поставщику применят штрафные санкции.
27 июня пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что при отправлении с платформы Кратово Казанского направления произошел саморасцеп между вагонами электропоезда «Иволга», принадлежащего компании-перевозчику. Пострадавших в результате инцидента нет. Железнодорожники убрали с пути неисправный электропоезд, и движение по Казанскому направлению в сторону Москвы продолжилось в штатном режиме.