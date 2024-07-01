Состояние российских миллиардеров выросло на $28,7 млрд в 2024 году
Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей выросло на $28,749 млрд с начала 2024 г. Самый высокий показатель принадлежит бывшему бенефициару компаний «Еврохим» и СУЭК Андрею Мельниченко. Его состояние увеличилось на $5,76 млрд до $24,6 млрд. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Самым богатым из российских бизнесменов остается совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние выросло на $902 млн до $32 млрд. Второе место занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, с начала года он заработал $3,54 млрд, увеличив капитал до 28,2 млрд. За ним следует основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, он увеличил свое состояние на $3,24 млрд до $27,2 млрд.
Индекс миллиардеров Bloomberg – это ежедневный рейтинг 500 богатейших людей мира. В него, в том числе, входят 25 россиян. Данные обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.
В апреле сообщалось, что Алекперов занял первое место в ежегодном рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние за год увеличилось с $20,5 млрд до $28,6 млрд. На втором месте в списке оказался председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон с состоянием в $27,4 млрд по оценке Forbes. Тройку лидеров замыкает Лисин, чье состояние выросло до $26,6 млрд.