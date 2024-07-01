Состояние российских миллиардеров выросло на $28,7 млрд в 2024 году

В апреле сообщалось, что Алекперов занял первое место в ежегодном рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние за год увеличилось с $20,5 млрд до $28,6 млрд. На втором месте в списке оказался председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон с состоянием в $27,4 млрд по оценке Forbes. Тройку лидеров замыкает Лисин, чье состояние выросло до $26,6 млрд.