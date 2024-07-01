Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Состояние российских миллиардеров выросло на $28,7 млрд в 2024 году

Ведомости

Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей выросло на $28,749 млрд с начала 2024 г. Самый высокий показатель принадлежит бывшему бенефициару компаний «Еврохим» и СУЭК Андрею Мельниченко. Его состояние увеличилось на $5,76 млрд до $24,6 млрд. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самым богатым из российских бизнесменов остается совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние выросло на $902 млн до $32 млрд. Второе место занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, с начала года он заработал $3,54 млрд, увеличив капитал до 28,2 млрд. За ним следует основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, он увеличил свое состояние на $3,24 млрд до $27,2 млрд.

Индекс миллиардеров Bloomberg – это ежедневный рейтинг 500 богатейших людей мира. В него, в том числе, входят 25 россиян. Данные обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.

В апреле сообщалось, что Алекперов занял первое место в ежегодном рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние за год увеличилось с $20,5 млрд до $28,6 млрд. На втором месте в списке оказался председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон с состоянием в $27,4 млрд по оценке Forbes. Тройку лидеров замыкает Лисин, чье состояние выросло до $26,6 млрд.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных