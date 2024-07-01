Кабмин расширил поддержку промпарков и технопарков
Размер субсидии при компенсации затрат предпринимателей на развитие промышленной инфраструктуры всех видов технопарков достигнет 99% от соответствующих расходов субъектов РФ, мера направлена на привлечение частных инвесторов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
На софинансирование от государства смогут рассчитывать все виды технопарков, в том числе в сфере высоких технологий. В частности, правила распространяются на проекты по модернизации и реконструкции действующих предприятий.
Господдержка будет доступна не только в регионах с низкими социально-экономическими показателями, рассчитывать на помощь смогут также в моногородах. В правительстве уверены, что меры поспособствуют увеличению рабочих мест. Кроме того, воспользоваться софинансированием смогут предприниматели в новых регионах России.
«Это поможет быстрому восстановлению промышленности на этих территориях», – подчеркнул Мишустин.
1 июля стало известно, что кабинет министров увеличил субсидирование расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с традиционных видов топлива на природный газ (метан). Было отмечено, что мера простимулирует перевод транспорта на метан и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны предпринимателей и населения.