Кабмин расширил поддержку промпарков и технопарков

Господдержка будет доступна не только в регионах с низкими социально-экономическими показателями, рассчитывать на помощь смогут также в моногородах. В правительстве уверены, что меры поспособствуют увеличению рабочих мест. Кроме того, воспользоваться софинансированием смогут предприниматели в новых регионах России.