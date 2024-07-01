Кабмин увеличил долю субсидирования по переводу автомобилей на природный газ

«Соответствующие изменения внесены в приложение к государственной программе "Развитие энергетики", содержащее правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на природном газе», – сказано в сообщении.