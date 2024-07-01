Кабмин увеличил долю субсидирования по переводу автомобилей на природный газ
Правительство увеличило субсидирование расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с традиционных видов топлива на природный газ (метан), сообщается на сайте кабмина.
«Соответствующие изменения внесены в приложение к государственной программе "Развитие энергетики", содержащее правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на природном газе», – сказано в сообщении.
Нормативы субсидирования повышаются в среднем на 30% – с 48 до 78% общей стоимости работ. С 4 до 12% увеличивается максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей. Для представителей малого и среднего бизнеса сохраняется двойной повышающий коэффициент.
Это простимулирует перевод транспорта на метан и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и россиян.
Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд куб. м по итогам 2024 г. Ведется работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры, в частности, газовых заправок.
Природный газ является наиболее экологически чистым видом топлива: он сокращает объем выбросов вредных веществ от автомобиля в атмосферу до 80%, выбросы углекислого газа – в 2-3 раза.