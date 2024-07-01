Тамбовский суд арестовал спиртовой завод «Амбер Талвис» Шефлера
Тамбовский районный суд арестовал спиртовой завод «Амбер Талвис», принадлежащий магнату Юрию Шефлеру, следует из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
21 июня райсуд выдал исполнительный лист приставам, которые завели исполнительное производство 26 июня.
Кроме того, суд наложил арест на калининградское АО «СПИ-РВВК» и его «дочку» ООО «РВВК». Под их контролем находится комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, работа которого остановлена с 2012 г. Бенефициаром юрлиц также является Шефлер.
По данным агентства, спирт с завода «Амбер Талвис» направляли на предприятие в Латвии, производящее водку брендов Stoli и Moskovskaya.
17 июня стало известно, что компания Spirits International, входящая в концерн SPI Group Шефлера, купила на аукционе в Гааге права на использование в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная». Лот был продан за 1,6 млн евро.