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Тамбовский суд арестовал спиртовой завод «Амбер Талвис» Шефлера

Ведомости

Тамбовский районный суд арестовал спиртовой завод «Амбер Талвис», принадлежащий магнату Юрию Шефлеру, следует из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

21 июня райсуд выдал исполнительный лист приставам, которые завели исполнительное производство 26 июня.

По данным РБК, который обратил внимание на данные в базе ФССП, иск был подан Генпрокуратурой.

Кроме того, суд наложил арест на калининградское АО «СПИ-РВВК» и его «дочку» ООО «РВВК». Под их контролем находится комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, работа которого остановлена с 2012 г. Бенефициаром юрлиц также является Шефлер.

По данным агентства, спирт с завода «Амбер Талвис» направляли на предприятие в Латвии, производящее водку брендов Stoli и Moskovskaya. 

17 июня стало известно, что компания Spirits International, входящая в концерн SPI Group Шефлера, купила на аукционе в Гааге права на использование в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная». Лот был продан за 1,6 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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