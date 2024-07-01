Тамбовский суд арестовал спиртовой завод «Амбер Талвис» Шефлера

Кроме того, суд наложил арест на калининградское АО «СПИ-РВВК» и его «дочку» ООО «РВВК». Под их контролем находится комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, работа которого остановлена с 2012 г. Бенефициаром юрлиц также является Шефлер.