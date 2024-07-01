Цена на газ в Молдавии выросла до 366 евро за 1000 кубометров
Закупочная цена газа в Молдавии вырастет до 366,34 евро за 1000 кубометров в июле этого года, сообщила пресс-служба распределительной компании «Молдовагаз».
«В соответствии с договорными условиями приобретения природного газа между АО «Молдовагаз» и АО «Энергоком» в июле 2024 г. закупочная цена составит 34,43 евро/МВтч, что эквивалентно 366,34 евро за 1000 кубометров», – говорится в сообщении.
Месяцем ранее закупочная цена газа составила 32,875 евро/МВтч – это 348,49 евро за 1000 кубометров. Она формируется исходя из максимальной прогнозируемой теплотворности и текущего валютного курса.
В мае стало известно, что Молдавия вместе с Украиной достигли неофициального соглашения о продолжении поставок природного газа в Приднестровье после окончания срока действия транзитного контракта с ПАО «Газпром» в конце 2024 г. Предполагается, что новый маршрут пройдет через Турцию. Украина закроет свою территорию для транзита российского газа с начала 2025 г.