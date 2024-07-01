Цена на газ в Молдавии выросла до 366 евро за 1000 кубометров

В мае стало известно, что Молдавия вместе с Украиной достигли неофициального соглашения о продолжении поставок природного газа в Приднестровье после окончания срока действия транзитного контракта с ПАО «Газпром» в конце 2024 г. Предполагается, что новый маршрут пройдет через Турцию. Украина закроет свою территорию для транзита российского газа с начала 2025 г.