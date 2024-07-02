Суд в США отменил введенный Байденом запрет на экспорт СПГ

В мае на поставки газа и перевозки СПГ из США в Европу пришлось 14% от всего европейского газового импорта. Это самый низкий показатель с августа 2022 г. Российские поставки газа превысили американские: в мае они составили 15% от всех поставок в Европу, писала газета Financial Times.