Суд в США отменил введенный Байденом запрет на экспорт СПГ
Суд в штате Луизиана снял введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт СПГ. Об этом говорится в решении суда, передает «РИА Новости».
В суде отметили, что истцы имеют право на досудебное снятие запрета экспорта СПГ. Иск, в котором говорилось, что введенный Байденом запрет нарушил федеральный закон, подали 16 штатов.
26 января Байден объявил о «временной паузе» в выдаче лицензий на экспорт СПГ. Исключение – непредвиденные чрезвычайные ситуации в области национальной безопасности. В администрации объяснили решение необходимостью изучить влияние поставок на энергетическую безопасность США и изменение климата.
Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в том, что он сделал приоритетной климатическую программу в ущерб занятости внутри страны и другим экономическим проблемам, сообщал Bloomberg. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что ограничение экспорта СПГ мешает бороться «с влиянием России как глобального поставщика газа».
В мае на поставки газа и перевозки СПГ из США в Европу пришлось 14% от всего европейского газового импорта. Это самый низкий показатель с августа 2022 г. Российские поставки газа превысили американские: в мае они составили 15% от всех поставок в Европу, писала газета Financial Times.