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Суд в США отменил введенный Байденом запрет на экспорт СПГ

Ведомости

Суд в штате Луизиана снял введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт СПГ. Об этом говорится в решении суда, передает «РИА Новости».

В суде отметили, что истцы имеют право на досудебное снятие запрета экспорта СПГ. Иск, в котором говорилось, что введенный Байденом запрет нарушил федеральный закон, подали 16 штатов.

26 января Байден объявил о «временной паузе» в выдаче лицензий на экспорт СПГ. Исключение – непредвиденные чрезвычайные ситуации в области национальной безопасности. В администрации объяснили решение необходимостью изучить влияние поставок на энергетическую безопасность США и изменение климата.

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в том, что он сделал приоритетной климатическую программу в ущерб занятости внутри страны и другим экономическим проблемам, сообщал Bloomberg. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что ограничение экспорта СПГ мешает бороться «с влиянием России как глобального поставщика газа».

В мае на поставки газа и перевозки СПГ из США в Европу пришлось 14% от всего европейского газового импорта. Это самый низкий показатель с августа 2022 г. Российские поставки газа превысили американские: в мае они составили 15% от всех поставок в Европу, писала газета Financial Times.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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