SCMP: Microsoft закрыла магазины в Китае
По словам собеседников, операторы авторизованных магазинов Microsoft в Китае получили от компании уведомление, что их контракты расторгнуты, а магазины должны закрыться к 30 июня. SCMP отмечает, что продукты и услуги Microsoft по-прежнему можно купить онлайн на веб-сайте компании или у ряда розничных партнеров.
Газета пишет, что в Китае работала сеть франчайзинговых магазинов Microsoft. Число пострадавших дистрибьюторов от решения корпорации неизвестно.
Дистрибьютор Microsoft в Пекине Цянь Фэн заявил SCMP, что авторизованные магазины компании утратили свою актуальность на фоне изменений ситуации в розничной торговли в Китае. По его словам, если Microsoft сохранит все магазины, то потеряет деньги.
О планах закрыть розничные магазины по всему миру Microsoft объявила еще в июне 2020 г. Компания собиралась сохранить только четыре центра Microsoft Experience в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Редмонде (штат Вашингтон), где находится штаб-квартира IT-гиганта. Расходы Microsoft, включая списание активов и обесценение, при закрытии розничных магазинов составили $450 млн по состоянию на II квартал 2020 г.