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SCMP: Microsoft закрыла магазины в Китае

Ведомости

Корпорация Microsoft закрыла магазины в Китае в связи с реструктуризацией розничных операций в стране. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на трех дистрибьюторов. 

По словам собеседников, операторы авторизованных магазинов Microsoft в Китае получили от компании уведомление, что их контракты расторгнуты, а магазины должны закрыться к 30 июня. SCMP отмечает, что продукты и услуги Microsoft по-прежнему можно купить онлайн на веб-сайте компании или у ряда розничных партнеров. 

Газета пишет, что в Китае работала сеть франчайзинговых магазинов Microsoft. Число пострадавших дистрибьюторов от решения корпорации неизвестно.  

Дистрибьютор Microsoft в Пекине Цянь Фэн заявил SCMP, что авторизованные магазины компании утратили свою актуальность на фоне изменений ситуации в розничной торговли в Китае. По его словам, если Microsoft сохранит все магазины, то потеряет деньги.

О планах закрыть розничные магазины по всему миру Microsoft объявила еще в июне 2020 г. Компания собиралась сохранить только четыре центра Microsoft Experience в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Редмонде (штат Вашингтон), где находится штаб-квартира IT-гиганта. Расходы Microsoft, включая списание активов и обесценение, при закрытии розничных магазинов составили $450 млн по состоянию на II квартал 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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