SCMP: Microsoft закрыла магазины в Китае

О планах закрыть розничные магазины по всему миру Microsoft объявила еще в июне 2020 г. Компания собиралась сохранить только четыре центра Microsoft Experience в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Редмонде (штат Вашингтон), где находится штаб-квартира IT-гиганта. Расходы Microsoft, включая списание активов и обесценение, при закрытии розничных магазинов составили $450 млн по состоянию на II квартал 2020 г.