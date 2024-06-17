Билл Гейтс инвестирует миллиарды в атомную энергетику из-за Китая
Проект предполагает строительство атомной электростанции, использующей натриевое охлаждение реактора вместо водяного. Это должно обезопасить и удешевить процесс генерации. Запустить станцию в работу планируется к 2030 г. Изначально запуск проекта был намечен на 2028 г., но сроки сдвинули, поскольку урановое топливо должны были закупать в России, но из-за конфликта на Украине поставщика сменили. Реализовать проект позволят поставки из Великобритании, ЮАР, Канады и США.
Миллиардер отметил, что в настоящий момент Китай строит больше всего ядерных реакторов. Он добавил, что США могли бы стать конкурентоспособными благодаря использованию инновационных технологий.
«Если мы раскроем инновационную мощь этой страны, мы будем лидировать», – подчеркнул Гейтс.
13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. В конце апреля инициативу одобрил сенат США вслед за палатой представителей. Запрет будет действовать вплоть до 2040 г. Временные исключения допускаются до 1 января 2028 г.
6 мая в «Росатоме» заявили, что запрет США на импорт обогащенного урана из России носит деструктивный характер для устойчивого функционирования мирового ядерного рынка и негативно скажется на ситуации в атомной энергетике в странах.
По оценке управления энергетической информации США, Россия является главным зарубежным поставщиком обогащенного урана для страны, ее доля составляет около 24%. Эти объемы используются для заправки более 90 реакторов АЭС.