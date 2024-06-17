Билл Гейтс инвестирует миллиарды в атомную энергетику из-за Китая

Проект предполагает строительство атомной электростанции, использующей натриевое охлаждение реактора вместо водяного. Это должно обезопасить и удешевить процесс генерации. Запустить станцию в работу планируется к 2030 г. Изначально запуск проекта был намечен на 2028 г., но сроки сдвинули, поскольку урановое топливо должны были закупать в России, но из-за конфликта на Украине поставщика сменили. Реализовать проект позволят поставки из Великобритании, ЮАР, Канады и США.