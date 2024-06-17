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Билл Гейтс инвестирует миллиарды в атомную энергетику из-за Китая

Ведомости

Американский миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс инвестирует миллиарды в проект атомной электростанции, который реализует его компания TerraPower. Об этом он заявил в интервью CBS News.

Проект предполагает строительство атомной электростанции, использующей натриевое охлаждение реактора вместо водяного. Это должно обезопасить и удешевить процесс генерации. Запустить станцию в работу планируется к 2030 г. Изначально запуск проекта был намечен на 2028 г., но сроки сдвинули, поскольку урановое топливо должны были закупать в России, но из-за конфликта на Украине поставщика сменили. Реализовать проект позволят поставки из Великобритании, ЮАР, Канады и США.

Миллиардер отметил, что в настоящий момент Китай строит больше всего ядерных реакторов. Он добавил, что США могли бы стать конкурентоспособными благодаря использованию инновационных технологий.

«Если мы раскроем инновационную мощь этой страны, мы будем лидировать», – подчеркнул Гейтс.

13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. В конце апреля инициативу одобрил сенат США вслед за палатой представителей. Запрет будет действовать вплоть до 2040 г. Временные исключения допускаются до 1 января 2028 г.

6 мая в «Росатоме» заявили, что запрет США на импорт обогащенного урана из России носит деструктивный характер для устойчивого функционирования мирового ядерного рынка и негативно скажется на ситуации в атомной энергетике в странах.

По оценке управления энергетической информации США, Россия является главным зарубежным поставщиком обогащенного урана для страны, ее доля составляет около 24%. Эти объемы используются для заправки более 90 реакторов АЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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