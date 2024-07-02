Путин поручил обеспечить внедрение стандарта общественного капитала бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить внедрение стандарта общественного капитала бизнеса. Это следует из перечня поручений по итогам заседания совета «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), их опубликовала пресс-служба Кремля.
Президент распорядился до 1 октября этого года разработать и утвердить требования к системе верификации соответствия деятельности субъектов стандарту общественного капитала бизнеса. Соответствующее поручение он дал Банку России и АСИ. Он также поручил им разработку и утверждение стандартов раскрытия информации об устойчивом развитии.
До этого же срока Путин поручил Центробанку и высшим должностным лицам субъектов России предоставить предложения об административных, финансовых и других мерах поддержки субъектов, которые применяют стандарт общественного капитала бизнеса. Согласно информации от пресс-службы Кремля, необходимо также рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство.
Глава государства до 30 ноября текущего года поручил провести мероприятия, которые направлены на внедрение стандарта общественного капитала бизнеса. В их числе – на создание автономной некоммерческой организации, выполняющей функции оператора этого стандарта. Ответственными лицами назначены генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и мэр Москвы Сергей Собянин.
Путин провел заседание АСИ 22 мая. По его словам, миссия агентства состоит в поддержке перспективных общественных, деловых, научных инициатив для развития регионов. Во время мероприятия президент подчеркнул, что определены национальные цели развития на долгосрочную перспективу.