Путин поручил обеспечить внедрение стандарта общественного капитала бизнеса

Президент распорядился до 1 октября этого года разработать и утвердить требования к системе верификации соответствия деятельности субъектов стандарту общественного капитала бизнеса. Соответствующее поручение он дал Банку России и АСИ. Он также поручил им разработку и утверждение стандартов раскрытия информации об устойчивом развитии.