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Путин поручил обеспечить внедрение стандарта общественного капитала бизнеса

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить внедрение стандарта общественного капитала бизнеса. Это следует из перечня поручений по итогам заседания совета «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), их опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент распорядился до 1 октября этого года разработать и утвердить требования к системе верификации соответствия деятельности субъектов стандарту общественного капитала бизнеса. Соответствующее поручение он дал Банку России и АСИ. Он также поручил им разработку и утверждение стандартов раскрытия информации об устойчивом развитии.

До этого же срока Путин поручил Центробанку и высшим должностным лицам субъектов России предоставить предложения об административных, финансовых и других мерах поддержки субъектов, которые применяют стандарт общественного капитала бизнеса. Согласно информации от пресс-службы Кремля, необходимо также рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство.

Глава государства до 30 ноября текущего года поручил провести мероприятия, которые направлены на внедрение стандарта общественного капитала бизнеса. В их числе – на создание автономной некоммерческой организации, выполняющей функции оператора этого стандарта. Ответственными лицами назначены генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и мэр Москвы Сергей Собянин.

Путин провел заседание АСИ 22 мая. По его словам, миссия агентства состоит в поддержке перспективных общественных, деловых, научных инициатив для развития регионов. Во время мероприятия президент подчеркнул, что определены национальные цели развития на долгосрочную перспективу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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