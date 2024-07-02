Турция ведет с США переговоры о строительстве АЭС
Турция ведет переговоры с США о строительстве крупномасштабных атомных электростанций и малых модульных реакторов (SMR). Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на официального представителя минэнерго Турции Юсуфа Джейлана.
По словам Джейлана, американские власти «проявляют серьезный интерес к цели Турции по увеличению своих мощностей в области атомной энергетики и строительству новых электростанций».
14 июня председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявлял, что «Росатом» с 90%-ной вероятностью получит для реализации проект второй турецкой АЭС в Синопе, где планируется построить два блока по два реактора мощностью по 1250 МВт каждый. Завальный выражал уверенность, что проект электростанции будет российским, «принимая во внимание наше конкурентное преимущество».