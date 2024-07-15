Alphabet хочет купить стартап в сфере кибербезопасности Wiz за $23 млрд
Alphabet (материнская компания Google) ведет переговоры о покупке стартапа в сфере кибербезопасности Wiz. Сумма сделки может составить $23 млрд, что сделает ее крупнейшей в истории Alphabet, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
При этом один из собеседников агентства отметил, что соглашение пока не достигнуто и переговоры все еще могут закончиться ничем. Reuters со ссылкой на источник пишет, что сделка может состояться в ближайшее время.
Как отмечает Bloomberg, приобретение Wiz могло бы помочь Google догнать Microsoft и Amazon на рынке облачных решений. Сейчас Alphabet наращивает инвестиции в свой облачный клиентский бизнес, но все равно отстает от конкурентов – Microsoft и Amazon. В то же время в компании сообщали, что ее облачное подразделение было прибыльным в течение нескольких кварталов подряд после нескольких лет убытков.
Wiz был основан в Израиле, штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Wiz предоставляет облачные решения по кибербезопасности для обнаружения угроз и реагирования на них с помощью искусственного интеллекта. Это один из самых быстрорастущих стартапов в области программного обеспечения в мире. В 2023 г. доход Wiz составил около $350 млн. В мае компания привлекла $1 млрд в частном раунде финансирования, ее оценили в $12 млрд.
Сделка Alphabet с Wiz может быть закрыта на фоне усиленного контроля со стороны регулирующих органов США, отмечает Reuters. В начале июля материнская компания Google отказалась от приобретения HubSpot – разработчика программного обеспечения для интернет-маркетинга.