Alphabet хочет купить стартап в сфере кибербезопасности Wiz за $23 млрд

Как отмечает Bloomberg, приобретение Wiz могло бы помочь Google догнать Microsoft и Amazon на рынке облачных решений. Сейчас Alphabet наращивает инвестиции в свой облачный клиентский бизнес, но все равно отстает от конкурентов – Microsoft и Amazon. В то же время в компании сообщали, что ее облачное подразделение было прибыльным в течение нескольких кварталов подряд после нескольких лет убытков.