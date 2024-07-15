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Alphabet хочет купить стартап в сфере кибербезопасности Wiz за $23 млрд

Ведомости

Alphabet (материнская компания Google) ведет переговоры о покупке стартапа в сфере кибербезопасности Wiz. Сумма сделки может составить $23 млрд, что сделает ее крупнейшей в истории Alphabet, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом один из собеседников агентства отметил, что соглашение пока не достигнуто и переговоры все еще могут закончиться ничем. Reuters со ссылкой на источник пишет, что сделка может состояться в ближайшее время.

Как отмечает Bloomberg, приобретение Wiz могло бы помочь Google догнать Microsoft и Amazon на рынке облачных решений. Сейчас Alphabet наращивает инвестиции в свой облачный клиентский бизнес, но все равно отстает от конкурентов – Microsoft и Amazon. В то же время в компании сообщали, что ее облачное подразделение было прибыльным в течение нескольких кварталов подряд после нескольких лет убытков.

Wiz был основан в Израиле, штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Wiz предоставляет облачные решения по кибербезопасности для обнаружения угроз и реагирования на них с помощью искусственного интеллекта. Это один из самых быстрорастущих стартапов в области программного обеспечения в мире. В 2023 г. доход Wiz составил около $350 млн. В мае компания привлекла $1 млрд в частном раунде финансирования, ее оценили в $12 млрд.

Сделка Alphabet с Wiz может быть закрыта на фоне усиленного контроля со стороны регулирующих органов США, отмечает Reuters. В начале июля материнская компания Google отказалась от приобретения HubSpot – разработчика программного обеспечения для интернет-маркетинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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