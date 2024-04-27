Капитализация Alphabet впервые превысила $2 трлн
Такого внутридневного показателя ранее достигали только такие компании, как Apple, Microsoft, Saudi Aramco и Nvidia.
«Акции компании выросли на 10% до $171,95, что стало самым большим однодневным скачком с июля 2015 г., а их стоимость оценивается в $2,15 трлн. Рыночная капитализация компании увеличилась почти на $200 млрд,», – пишет агентство.
Согласно Bloomberg, рост капитализации компании связан с верой инвесторов в облачные технологии компании, необходимые для искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, Alphabet объявила о дивидендах и анонсировала программу выкупа акций на сумму $70 млрд.
26 апреля Alphabet объявила, что впервые в своей истории выплатит дивиденды. Их размер – $0,20 на акцию. Компания также отметила, что в будущем намерена выплачивать ежеквартальные дивиденды при условии, если это одобрит совет директоров компании.