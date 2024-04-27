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Капитализация Alphabet впервые превысила $2 трлн

Ведомости

Капитализация холдинговой компании Google – Alphabet – впервые достигла $2 трлн, пишет Bloomberg.

Такого внутридневного показателя ранее достигали только такие компании, как Apple, Microsoft, Saudi Aramco и Nvidia.

«Акции компании выросли на 10% до $171,95, что стало самым большим однодневным скачком с июля 2015 г., а их стоимость оценивается в $2,15 трлн. Рыночная капитализация компании увеличилась почти на $200 млрд,», – пишет агентство.

Согласно Bloomberg, рост капитализации компании связан с верой инвесторов в облачные технологии компании, необходимые для искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, Alphabet объявила о дивидендах и анонсировала программу выкупа акций на сумму $70 млрд.

26 апреля Alphabet объявила, что впервые в своей истории выплатит дивиденды. Их размер – $0,20 на акцию. Компания также отметила, что в будущем намерена выплачивать ежеквартальные дивиденды при условии, если это одобрит совет директоров компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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