Alphabet впервые в своей истории выплатит дивиденды

В марте Европейская комиссия (ЕК) начала расследование в отношении компаний Alphabet, Apple и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Комиссия инициировала разбирательство, чтобы оценить, нарушают ли Alphabet и Apple закон о цифровых рынках (DMA) в части магазинов приложений. DMA требует, чтобы сервисы позволяли разработчикам приложений бесплатно перенаправлять потребителей к предложениям за пределами магазинов Google Play и App Store. Также ЕК намерена выяснить, может ли отображение результатов поиска Google привести к предпочтению сервисов Alphabet аналогичным конкурирующим сервисам, то есть является ли оно дискриминационным.