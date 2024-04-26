Alphabet впервые в своей истории выплатит дивиденды
Alphabet Inc., холдинговая компания Google, объявила о выплате первых в ее истории дивидендов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
«Сегодня совет директоров Alphabet одобрил запуск программы дивидендов и объявил об их выплате. Дивиденды в размере $0,20 на акцию будут выплачены 17 июня 2024 г. акционерам, зарегистрированным по состоянию на 10 июня 2024 г.», – говорится в заявлении.
Компания также отметила, что в будущем намерена выплачивать ежеквартальные дивиденды при условии, если это одобрит совет директоров компании.
В сообщении отмечается, что Alphabet в январе-марте повысила выручку на 15%, она достигла $80,54 млрд по сравнению с $69,8 млрд за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль компании составила $23,66 млрд, она увеличилась более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Тогда показатель был на уровне $15,05 млрд. Прибыль в расчете на акцию выросла до $1,89 с $1,17.
В марте Европейская комиссия (ЕК) начала расследование в отношении компаний Alphabet, Apple и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Комиссия инициировала разбирательство, чтобы оценить, нарушают ли Alphabet и Apple закон о цифровых рынках (DMA) в части магазинов приложений. DMA требует, чтобы сервисы позволяли разработчикам приложений бесплатно перенаправлять потребителей к предложениям за пределами магазинов Google Play и App Store. Также ЕК намерена выяснить, может ли отображение результатов поиска Google привести к предпочтению сервисов Alphabet аналогичным конкурирующим сервисам, то есть является ли оно дискриминационным.
6 марта в Евросоюзе в силу вступили новые пункты закона о цифровых услугах, направленные на усиление конкуренции между технологическими компаниями. Закон распространяется на 22 сервиса шести техногигантов, а именно Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance (оператор TikTok), Meta и Microsoft.