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Alphabet впервые в своей истории выплатит дивиденды

Ведомости

Alphabet Inc., холдинговая компания Google, объявила о выплате первых в ее истории дивидендов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Сегодня совет директоров Alphabet одобрил запуск программы дивидендов и объявил об их выплате. Дивиденды в размере $0,20 на акцию будут выплачены 17 июня 2024 г. акционерам, зарегистрированным по состоянию на 10 июня 2024 г.», – говорится в заявлении.

Компания также отметила, что в будущем намерена выплачивать ежеквартальные дивиденды при условии, если это одобрит совет директоров компании.

В сообщении отмечается, что Alphabet в январе-марте повысила выручку на 15%, она достигла $80,54 млрд по сравнению с $69,8 млрд за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль компании составила $23,66 млрд, она увеличилась более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Тогда показатель был на уровне $15,05 млрд. Прибыль в расчете на акцию выросла до $1,89 с $1,17.

В марте Европейская комиссия (ЕК) начала расследование в отношении компаний Alphabet, Apple и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Комиссия инициировала разбирательство, чтобы оценить, нарушают ли Alphabet и Apple закон о цифровых рынках (DMA) в части магазинов приложений. DMA требует, чтобы сервисы позволяли разработчикам приложений бесплатно перенаправлять потребителей к предложениям за пределами магазинов Google Play и App Store. Также ЕК намерена выяснить, может ли отображение результатов поиска Google привести к предпочтению сервисов Alphabet аналогичным конкурирующим сервисам, то есть является ли оно дискриминационным.

6 марта в Евросоюзе в силу вступили новые пункты закона о цифровых услугах, направленные на усиление конкуренции между технологическими компаниями. Закон распространяется на 22 сервиса шести техногигантов, а именно Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance (оператор TikTok), Meta и Microsoft.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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