Air India приостановила полеты в Израиль
Авиакомпания Air India приостановила полеты в Тель-Авив до 8 августа из-за угроз безопасности, сообщила пресс-служба компании в соцсети Х.
«В связи с текущей ситуацией в некоторых частях Ближнего Востока мы приостановили регулярные полеты в Тель-Авив и из Тель-Авива с немедленным вступлением в силу до 8 августа 2024 г. включительно», – говорится в сообщении. Авиакомпания разрешила пассажирам бесплатно отказаться от билетов или перенести полет.
1 августа издание The Times of Israel сообщило, что в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве находятся около 70 000 пассажиров. Некоторые из них пытаются успеть на последние рейсы из страны на случай новых отмен. Другие хотят сдать билеты из-за опасений, что потом они не смогут вернуться в страну. До этого свои рейсы в Израиль отменили авиакомпании Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines и Brussels Airlines.
Авиакомпании начали отменять рейсы в Израиль после новостей о возможном ответе Ирана на убийство главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании. Как сообщает The New York Times со ссылкой на иранских чиновников, верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.