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Air India приостановила полеты в Израиль

Ведомости

Авиакомпания Air India приостановила полеты в Тель-Авив до 8 августа из-за угроз безопасности, сообщила пресс-служба компании в соцсети Х.

«В связи с текущей ситуацией в некоторых частях Ближнего Востока мы приостановили регулярные полеты в Тель-Авив и из Тель-Авива с немедленным вступлением в силу до 8 августа 2024 г. включительно», – говорится в сообщении. Авиакомпания разрешила пассажирам бесплатно отказаться от билетов или перенести полет.

1 августа издание The Times of Israel сообщило, что в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве находятся около 70 000 пассажиров. Некоторые из них пытаются успеть на последние рейсы из страны на случай новых отмен. Другие хотят сдать билеты из-за опасений, что потом они не смогут вернуться в страну. До этого свои рейсы в Израиль отменили авиакомпании Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines и Brussels Airlines.

Авиакомпании начали отменять рейсы в Израиль после новостей о возможном ответе Ирана на убийство главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании. Как сообщает The New York Times со ссылкой на иранских чиновников, верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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