Сырьевая биржа предложила запустить торговлю алюминием
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) обратилась к правительству России с инициативой о запуске биржевой торговли низкоуглеродным алюминием бренда «Русала» Allow. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
Сырьевая биржа предлагает внести изменения в предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 2006 г., оговорив оборот бренда Allow на российских торговых площадках. На сегодняшний день регулирование и контроль за ценообразованием на российском рынке привязаны к Лондонской бирже металлов (LME).
12 апреля США запретили прямой импорт алюминия, никеля и меди из России и торговлю ими на Чикагской товарной бирже (CME). Великобритания, которая не закупает эти металлы в РФ с конца 2023 г., запретила торговать ими на LME. По данным биржи, к марту 2024 г. российский алюминий составлял до 91% запасов на складах площадки.
В письме СПбМТСБ отмечено, что в условиях таких ограничений необходимы репрезентативные ценовые индексы на металл. По мнению авторов документа, идея некоторых участников рынка насчет использования индикаторов Шанхайской биржи металлов ненадежна из-за склонности компаний из Китая соблюдать требования США и Евросоюза в связи с угрозой применения вторичных санкций.
Отмечается, что сырьевая биржа вместе с «Русалом», Алюминиевой ассоциацией и потребителями стандартизировали характеристики «зеленого» алюминия и подготовили инфраструктуру для его торговли. По данным издания, аппарат Григоренко поручил ФАС проработать предложение с другими заинтересованными федеральными органами, результаты необходимо представить до 23 августа. В Минпромторге рассматривают возможность перехода на отечественные ценовые индикаторы.
31 июля «Ведомости» писали, что, согласно июньскому обзору аналитической компании Bigmint, запасы алюминия из России на складах LME в первом полугодии 2024 г. выросли на 33% в годовом выражении до 695 372 т. Отмечалось, что большую часть трейдеры закупили на склады в Порт-Кланге (Малайзия). Средняя цена алюминия на LME в январе – июне увеличилась на 2% в годовом выражении до $2403/т.