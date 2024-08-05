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Сырьевая биржа предложила запустить торговлю алюминием

Ведомости

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) обратилась к правительству России с инициативой о запуске биржевой торговли низкоуглеродным алюминием бренда «Русала» Allow. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Сырьевая биржа предлагает внести изменения в предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 2006 г., оговорив оборот бренда Allow на российских торговых площадках. На сегодняшний день регулирование и контроль за ценообразованием на российском рынке привязаны к Лондонской бирже металлов (LME).

12 апреля США запретили прямой импорт алюминия, никеля и меди из России и торговлю ими на Чикагской товарной бирже (CME). Великобритания, которая не закупает эти металлы в РФ с конца 2023 г., запретила торговать ими на LME. По данным биржи, к марту 2024 г. российский алюминий составлял до 91% запасов на складах площадки.

В письме СПбМТСБ отмечено, что в условиях таких ограничений необходимы репрезентативные ценовые индексы на металл. По мнению авторов документа, идея некоторых участников рынка насчет использования индикаторов Шанхайской биржи металлов ненадежна из-за склонности компаний из Китая соблюдать требования США и Евросоюза в связи с угрозой применения вторичных санкций.

Отмечается, что сырьевая биржа вместе с «Русалом», Алюминиевой ассоциацией и потребителями стандартизировали характеристики «зеленого» алюминия и подготовили инфраструктуру для его торговли. По данным издания, аппарат Григоренко поручил ФАС проработать предложение с другими заинтересованными федеральными органами, результаты необходимо представить до 23 августа. В Минпромторге рассматривают возможность перехода на отечественные ценовые индикаторы.

31 июля «Ведомости» писали, что, согласно июньскому обзору аналитической компании Bigmint, запасы алюминия из России на складах LME в первом полугодии 2024 г. выросли на 33% в годовом выражении до 695 372 т. Отмечалось, что большую часть трейдеры закупили на склады в Порт-Кланге (Малайзия). Средняя цена алюминия на LME в январе – июне увеличилась на 2% в годовом выражении до $2403/т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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