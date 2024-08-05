Сырьевая биржа предложила запустить торговлю алюминием

12 апреля США запретили прямой импорт алюминия, никеля и меди из России и торговлю ими на Чикагской товарной бирже (CME). Великобритания, которая не закупает эти металлы в РФ с конца 2023 г., запретила торговать ими на LME. По данным биржи, к марту 2024 г. российский алюминий составлял до 91% запасов на складах площадки.