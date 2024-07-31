Запасы российского алюминия на Лондонской бирже выросли на треть

Запасы алюминия из РФ на складах LME в первом полугодии 2024 г. выросли на 33% в годовом выражении до 695 372 т, следует из документа. Большую часть трейдеры закупили на склады в Порт-Кланге (Малайзия). Средняя цена алюминия на LME в январе – июне выросла на 2% в годовом выражении до $2403/т.