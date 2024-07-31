Запасы российского алюминия на Лондонской бирже выросли на треть

Запасы российского алюминия на Лондонской бирже выросли на третьТрейдеры загрузили склады в преддверии новых санкций и сгладили этим рост цен на металл
Апрельские санкции США и Великобритании против российского алюминия привели к резкому росту его запасов на Лондонской бирже металлов (LME). Об этом говорится в июньском обзоре аналитической компании Bigmint, с которым ознакомились «Ведомости».
Запасы алюминия из РФ на складах LME в первом полугодии 2024 г. выросли на 33% в годовом выражении до 695 372 т, следует из документа. Большую часть трейдеры закупили на склады в Порт-Кланге (Малайзия). Средняя цена алюминия на LME в январе – июне выросла на 2% в годовом выражении до $2403/т.
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