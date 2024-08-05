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Ставка подключения населения к электросетям может увеличиться почти вдвое

Ведомости

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин попросил правительство РФ увеличить минимальную ставку подключения к электросетям для населения почти вдвое. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Рюмина премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По оценкам гендиректора, с 1 января 2025 г. минимальная ставка должна увеличится до 10 000 руб. за 1 кВт вместо нынешних 5570 руб. Максимальный уровень ставки предлагается установить на уровне 20 000 руб. против текущих 11 170 руб.

Текущие ставки не покрывают затраты на технологическое присоединение (ТП). В 2023 г. «Россети» в среднем тратили на подключение 1 кВт 12 510 руб. при средней ставке по стране в размере 7000 руб. Отмечается, что в условиях ограничения предельного роста тарифов сетевые компании вынуждены сокращать мероприятия по повышению надежности.

Рюмин заметил, что в 2009–2022 гг. компания подключила к электросетям 4 млн льготников, потратив более 230 млрд руб., из которых лишь 30% финансировалось за счет тарифов на передачу электроэнергии. «Россетям» приходилось привлекать финансирование за счет перераспределения средств с инвестпроектов реновации и кредитов. Это поспособствовало существенному увеличению износа сетей и росту долговой нагрузки в некоторых регионах. Согласно письму, ряд компаний группы «Россети» исчерпали возможности финансирования программы льготного ТП из-за достижения «критического уровня кредитного долга». В настоящий момент невозможно реализовать 50 000 договоров на технологическое присоединение, до конца 2024 г. число просроченных договоров может увеличится до 100 000.

В пресс-службе правительства изданию сообщили, что письмо направлено «в заинтересованные органы исполнительной власти для экспертной проработки». В Минэнерго подтвердили получение документа. В Федеральной антимонопольной службе уточнили, что рассмотрят предложения.

В июле Рюмин в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил, что «Россети» планируют инвестировать более 50 млрд руб. в проект по строительству линии электропередачи (ЛЭП) Приморская ГРЭС – Варяг в Приморском крае с целью снижения энергодефицита в регионе. Протяженность ЛЭП составит 500 км. Ее проектирование почти завершено, строительство начнется уже в этом году.

Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. Основной операционной деятельностью является оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии и технологическое присоединение потребителей к электросетям. В управлении находятся 2,5 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 875 тыс. МВА.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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