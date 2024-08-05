Ставка подключения населения к электросетям может увеличиться почти вдвое

Рюмин заметил, что в 2009–2022 гг. компания подключила к электросетям 4 млн льготников, потратив более 230 млрд руб., из которых лишь 30% финансировалось за счет тарифов на передачу электроэнергии. «Россетям» приходилось привлекать финансирование за счет перераспределения средств с инвестпроектов реновации и кредитов. Это поспособствовало существенному увеличению износа сетей и росту долговой нагрузки в некоторых регионах. Согласно письму, ряд компаний группы «Россети» исчерпали возможности финансирования программы льготного ТП из-за достижения «критического уровня кредитного долга». В настоящий момент невозможно реализовать 50 000 договоров на технологическое присоединение, до конца 2024 г. число просроченных договоров может увеличится до 100 000.