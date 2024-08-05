Ставка подключения населения к электросетям может увеличиться почти вдвое
По оценкам гендиректора, с 1 января 2025 г. минимальная ставка должна увеличится до 10 000 руб. за 1 кВт вместо нынешних 5570 руб. Максимальный уровень ставки предлагается установить на уровне 20 000 руб. против текущих 11 170 руб.
Текущие ставки не покрывают затраты на технологическое присоединение (ТП). В 2023 г. «Россети» в среднем тратили на подключение 1 кВт 12 510 руб. при средней ставке по стране в размере 7000 руб. Отмечается, что в условиях ограничения предельного роста тарифов сетевые компании вынуждены сокращать мероприятия по повышению надежности.
Рюмин заметил, что в 2009–2022 гг. компания подключила к электросетям 4 млн льготников, потратив более 230 млрд руб., из которых лишь 30% финансировалось за счет тарифов на передачу электроэнергии. «Россетям» приходилось привлекать финансирование за счет перераспределения средств с инвестпроектов реновации и кредитов. Это поспособствовало существенному увеличению износа сетей и росту долговой нагрузки в некоторых регионах. Согласно письму, ряд компаний группы «Россети» исчерпали возможности финансирования программы льготного ТП из-за достижения «критического уровня кредитного долга». В настоящий момент невозможно реализовать 50 000 договоров на технологическое присоединение, до конца 2024 г. число просроченных договоров может увеличится до 100 000.
В пресс-службе правительства изданию сообщили, что письмо направлено «в заинтересованные органы исполнительной власти для экспертной проработки». В Минэнерго подтвердили получение документа. В Федеральной антимонопольной службе уточнили, что рассмотрят предложения.
В июле Рюмин в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил, что «Россети» планируют инвестировать более 50 млрд руб. в проект по строительству линии электропередачи (ЛЭП) Приморская ГРЭС – Варяг в Приморском крае с целью снижения энергодефицита в регионе. Протяженность ЛЭП составит 500 км. Ее проектирование почти завершено, строительство начнется уже в этом году.
Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. Основной операционной деятельностью является оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии и технологическое присоединение потребителей к электросетям. В управлении находятся 2,5 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 875 тыс. МВА.