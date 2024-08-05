Бойкоты западных товаров из-за сектора Газа наносят ущерб брендам

От Египта до Индонезии, от Саудовской Аравии до Пакистана потребители избегают товаров, производимых компаниями Coca-Cola, KFC, Starbucks и Pizza Hut, в знак протеста против поддержки ими военной кампании Израиля в секторе Газа. Во время публикации отчетов о доходах за II квартал 2024 г. многие корпорации не решались открыто обсуждать влияние бойкотов, в то время как другие пытались напрямую оценить их роль.