Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Бойкоты западных товаров из-за сектора Газа наносят ущерб брендам

Ведомости

Бойкот товаров западных брендов в мусульманских странах бьет по доходам транснациональных корпораций. Об этом сообщает Financial Times.

От Египта до Индонезии, от Саудовской Аравии до Пакистана потребители избегают товаров, производимых компаниями Coca-Cola, KFC, Starbucks и Pizza Hut, в знак протеста против поддержки ими военной кампании Израиля в секторе Газа. Во время публикации отчетов о доходах за II квартал 2024 г. многие корпорации не решались открыто обсуждать влияние бойкотов, в то время как другие пытались напрямую оценить их роль.

Coca-Cola İçecek, производитель напитков Coca-Cola в Пакистане, сообщила о падении объемов продаж почти на четверть в годовом исчислении за первые три месяца этого года. Компания обвинила в этом «макроэкономические факторы», не упомянув боевые действия в Газе. Собеседник в американской компании заявил изданию, что ряд магазинов заменили напитки Coca-Cola на местные аналоги, а те, кто продолжает продавать продукцию компании, столкнулись с притеснениями.

В Малайзии оператор Starbucks Berjaya Food сообщил о втором подряд квартальном убытке из-за бойкотов. За квартал, закончившийся 31 марта, компания понесла убытки в размере $6,7 млн, ее выручка упала на 48%. Starbucks в Индонезии неоднократно заявлял, что не связан с военными действиями на Ближнем Востоке. В Джакарте во многих магазинах висят таблички, разъясняющие позицию компании в отношении конфликта.

«У Starbucks нет политической повестки дня. Мы не используем нашу прибыль для финансирования правительственных или военных операций», – говорится на плакатах.

Бойкот является самым массовым за последнее время. Это подчеркивает, как социальные кампании могут нанести удар по корпоративным гигантам, отмечает издание.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 39 000 человек.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных