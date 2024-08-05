Бойкоты западных товаров из-за сектора Газа наносят ущерб брендам
Бойкот товаров западных брендов в мусульманских странах бьет по доходам транснациональных корпораций. Об этом сообщает Financial Times.
От Египта до Индонезии, от Саудовской Аравии до Пакистана потребители избегают товаров, производимых компаниями Coca-Cola, KFC, Starbucks и Pizza Hut, в знак протеста против поддержки ими военной кампании Израиля в секторе Газа. Во время публикации отчетов о доходах за II квартал 2024 г. многие корпорации не решались открыто обсуждать влияние бойкотов, в то время как другие пытались напрямую оценить их роль.
Coca-Cola İçecek, производитель напитков Coca-Cola в Пакистане, сообщила о падении объемов продаж почти на четверть в годовом исчислении за первые три месяца этого года. Компания обвинила в этом «макроэкономические факторы», не упомянув боевые действия в Газе. Собеседник в американской компании заявил изданию, что ряд магазинов заменили напитки Coca-Cola на местные аналоги, а те, кто продолжает продавать продукцию компании, столкнулись с притеснениями.
В Малайзии оператор Starbucks Berjaya Food сообщил о втором подряд квартальном убытке из-за бойкотов. За квартал, закончившийся 31 марта, компания понесла убытки в размере $6,7 млн, ее выручка упала на 48%. Starbucks в Индонезии неоднократно заявлял, что не связан с военными действиями на Ближнем Востоке. В Джакарте во многих магазинах висят таблички, разъясняющие позицию компании в отношении конфликта.
«У Starbucks нет политической повестки дня. Мы не используем нашу прибыль для финансирования правительственных или военных операций», – говорится на плакатах.
Бойкот является самым массовым за последнее время. Это подчеркивает, как социальные кампании могут нанести удар по корпоративным гигантам, отмечает издание.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 39 000 человек.