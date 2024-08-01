Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в анклаве до 39 480

1 августа Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что дипломаты США и Евросоюза проводят срочные переговоры по Ближнему Востоку, чтобы предотвратить угрозу полномасштабной войны в регионе после того, как Израиль нанес удары по лидерам шиитского движения «Хезболла» и радикальной палестинской группировки «Хамас» в Ливане и Иране.