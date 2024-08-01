Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в анклаве до 39 480
В секторе Газа погибли 39 480 человек после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил минздрав анклава.
При боевых действиях пострадали 91 128 человек. Тела некоторых жертв находятся под завалами, бригады скорой помощи не могут до них добраться из-за обстрелов.
1 августа Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что дипломаты США и Евросоюза проводят срочные переговоры по Ближнему Востоку, чтобы предотвратить угрозу полномасштабной войны в регионе после того, как Израиль нанес удары по лидерам шиитского движения «Хезболла» и радикальной палестинской группировки «Хамас» в Ливане и Иране.
30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.
На следующий день Израиль ударил по резиденции Хании в Тегеране. Глава политбюро группировки «Хамас» прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В результате удара он погиб. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом.
Иранские власти пообещали заставить пожалеть «террористов-оккупантов», виновных в гибели Хании. По данным The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».