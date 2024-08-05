Выплаты нефтекомпаниям по демпферу из бюджета выросли на 29%
В июле нефтяные компании получили из российского бюджета выплаты по топливному демпферу в размере 142,5 млрд руб. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики Минфина РФ.
При этом в июне 2024 г. сумма выплат достигла 158,1 млрд руб., то есть по сравнению с июлем произошло снижение на 9,9%. С начала этого года максимальный размер выплаты был зафиксирован Минфином в мае – 201,7 млрд руб.
Основная цель демпфирующего механизма – сдерживание роста цен на моторное топливо внутри России. Он предусматривает, что при более высоких экспортных ценах на нефтепродукты по сравнению с условными внутренними (каждый год устанавливается определенный уровень) НПЗ получают выплаты из бюджета. Это позволяет компаниям компенсировать недополученную выгоду и продолжать поставлять топливо на внутренний рынок. В обратной ситуации уже сами нефтяные компании должны делать отчисления в бюджет.
Вице-премьер России Александр Новак 23 июля говорил, что запрет на экспорт бензина из России «автоматически возобновится» с 1 августа. 31 июля первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что правительство продлит это ограничение на сентябрь и октябрь. Он пояснил, что снятия запрета на экспорт в последнем летнем месяце не будет, чтобы избежать риска возникновения дефицита топлива во время сезона ремонтов НПЗ.