Выплаты нефтекомпаниям по демпферу из бюджета выросли на 29%

Вице-премьер России Александр Новак 23 июля говорил, что запрет на экспорт бензина из России «автоматически возобновится» с 1 августа. 31 июля первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что правительство продлит это ограничение на сентябрь и октябрь. Он пояснил, что снятия запрета на экспорт в последнем летнем месяце не будет, чтобы избежать риска возникновения дефицита топлива во время сезона ремонтов НПЗ.