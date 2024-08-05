Илон Маск подал в суд новый иск против OpenAI и Сэма Альтмана
Бизнесмен Илон Маск подал в суд новый иск против компании OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана, сообщает издание Financial Times.
Маск обвинил компанию в подрыве ее миссии, согласно которой искусственный интеллект (ИИ) должен приносить пользу человечеству. В документе утверждается, что Альтман и соучредитель Грег Брокман «заставили Маска стать соучредителем фиктивного некоммерческого предприятия». После этого они переключились на коммерческую составляющую, углубив отношения OpenAI с Microsoft, утверждается в иске.
В этом году Маск уже обращался в суд с аналогичными обвинениями против OpenAI и Альтмана. В иске он обвинил компанию и ее основателя в нарушении принципа создания искусственного интеллекта на благо человечества, заявив, что ответчики сотрудничают с Microsoft и теперь работают ради прибыли.
10 июля стало известно, что Microsoft вышла из совета директоров OpenAI в связи с «пристальным вниманием регулирующих органов». Утверждалось, что корпорация не видит необходимости в присутствии в совете, поскольку управление стартапом в области ИИ значительно улучшилось за последние восемь месяцев. Помимо этого в совет директоров не будет входить корпорация Apple.