Илон Маск подал в суд новый иск против OpenAI и Сэма Альтмана

В этом году Маск уже обращался в суд с аналогичными обвинениями против OpenAI и Альтмана. В иске он обвинил компанию и ее основателя в нарушении принципа создания искусственного интеллекта на благо человечества, заявив, что ответчики сотрудничают с Microsoft и теперь работают ради прибыли.