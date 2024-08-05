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Илон Маск подал в суд новый иск против OpenAI и Сэма Альтмана

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск подал в суд новый иск против компании OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана, сообщает издание Financial Times.

Маск обвинил компанию в подрыве ее миссии, согласно которой искусственный интеллект (ИИ) должен приносить пользу человечеству. В документе утверждается, что Альтман и соучредитель Грег Брокман «заставили Маска стать соучредителем фиктивного некоммерческого предприятия». После этого они переключились на коммерческую составляющую, углубив отношения OpenAI с Microsoft, утверждается в иске.

В этом году Маск уже обращался в суд с аналогичными обвинениями против OpenAI и Альтмана. В иске он обвинил компанию и ее основателя в нарушении принципа создания искусственного интеллекта на благо человечества, заявив, что ответчики сотрудничают с Microsoft и теперь работают ради прибыли. 

10 июля стало известно, что Microsoft вышла из совета директоров OpenAI в связи с «пристальным вниманием регулирующих органов». Утверждалось, что корпорация не видит необходимости в присутствии в совете, поскольку управление стартапом в области ИИ значительно улучшилось за последние восемь месяцев. Помимо этого в совет директоров не будет входить корпорация Apple.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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