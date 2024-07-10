Microsoft вышла из совета директоров OpenAI
Корпорация не видит необходимости в присутствии в совете, поскольку управление стартапом в области ИИ значительно улучшилось за последние восемь месяцев, говорится в материале.
Помимо этого, в совет директоров не будет входить корпорация Apple, писала Financial Times со ссылкой на источники.
В OpenAI заявили, что компания разработает новый подход к взаимодействию, проводя регулярные встречи с партнерами, такими как Microsoft и Apple, и инвесторами, такими как Thrive Capital и Khosla Ventures.
30 ноября 2023 г. генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что Microsoft вошла в совет директоров компании в качестве наблюдателя без права голоса. Это произошло после того, как Альтман был уволен, а затем восстановлен в должности главы компании. В период своего увольнения Альтман перешел на работу в Microsoft, где должен был возглавить новую группу передовых исследований в области ИИ.
В марте Илон Маск, который был одним из основателей OpenAI, подал в суд на компанию, а также на ее основателя Альтмана. В иске Маск обвинил их в нарушении принципа создания искусственного интеллекта на благо человечества, заявив, что ответчики сотрудничают с Microsoft и теперь работают ради прибыли.