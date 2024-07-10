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Microsoft вышла из совета директоров OpenAI

Ведомости

Microsoft вышла из совета директоров работающей с искусственным интеллектом (ИИ) компании OpenAI в связи с «пристальным вниманием регулирующих органов», пишет Reuters.

Корпорация не видит необходимости в присутствии в совете, поскольку управление стартапом в области ИИ значительно улучшилось за последние восемь месяцев, говорится в материале.

Помимо этого, в совет директоров не будет входить корпорация Apple, писала Financial Times со ссылкой на источники.

В OpenAI заявили, что компания разработает новый подход к взаимодействию, проводя регулярные встречи с партнерами, такими как Microsoft и Apple, и инвесторами, такими как Thrive Capital и Khosla Ventures.

30 ноября 2023 г. генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что Microsoft вошла в совет директоров компании в качестве наблюдателя без права голоса. Это произошло после того, как Альтман был уволен, а затем восстановлен в должности главы компании. В период своего увольнения Альтман перешел на работу в Microsoft, где должен был возглавить новую группу передовых исследований в области ИИ.

В марте Илон Маск, который был одним из основателей OpenAI, подал в суд на компанию, а также на ее основателя Альтмана. В иске Маск обвинил их в нарушении принципа создания искусственного интеллекта на благо человечества, заявив, что ответчики сотрудничают с Microsoft и теперь работают ради прибыли. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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