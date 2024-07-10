Microsoft вышла из совета директоров OpenAI

30 ноября 2023 г. генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что Microsoft вошла в совет директоров компании в качестве наблюдателя без права голоса. Это произошло после того, как Альтман был уволен, а затем восстановлен в должности главы компании. В период своего увольнения Альтман перешел на работу в Microsoft, где должен был возглавить новую группу передовых исследований в области ИИ.