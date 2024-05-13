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OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-4o

Ведомости

Создатель ChatGPT – компания OpenAI сообщила о выпуске новой модели ИИ под названием GPT-4o, способной вести реалистичные голосовые разговоры, взаимодействовать с текстом и визуальной информацией. Об этом сообщает Reuters.

Новые возможности позволят пользователям говорить с ChatGPT и получать ответы в реальном времени без задержек, а также прерывать ChatGPT во время разговора – до сих пор у голосовых чат-ботов не было такого функционала.

В одной из демонстраций голосовой помощник ChatGPT смог прочитать сказку с разными голосами, эмоциями и тоном. ChatGPT также использовал возможности своего «зрения», чтобы решить математическое уравнение, написанное на листе бумаги. Кроме того, была продемонстрирована способность новой модели переводить материалы с разных языков в режиме реального времени.

OpenAI заявила, что выпустит новую модель ИИ в течение следующих нескольких недель. Главный технический директор компании Мира Мурати сообщил, что GPT-4o будет предлагаться бесплатно, но платные пользователи получат более широкие возможности.

Reuters отмечает, что OpenAI сделала заявление за день до ежегодной конференции разработчиков Google, на которой, как ожидается, также будут продемонстрированы новые функции, связанные с искусственным интеллектом.

15 апреля OpenAI сообщила об открытии первого азиатского офиса в Токио. Компания планирует сотрудничать с японским правительством в области разработки инструментов искусственного интеллекта. На фоне открытия японского представительства OpenAI предоставила местным компаниям ранний доступ к пользовательской модели GPT-4, специально оптимизированной для японского языка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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