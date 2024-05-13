OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-4o
Создатель ChatGPT – компания OpenAI сообщила о выпуске новой модели ИИ под названием GPT-4o, способной вести реалистичные голосовые разговоры, взаимодействовать с текстом и визуальной информацией. Об этом сообщает Reuters.
Новые возможности позволят пользователям говорить с ChatGPT и получать ответы в реальном времени без задержек, а также прерывать ChatGPT во время разговора – до сих пор у голосовых чат-ботов не было такого функционала.
В одной из демонстраций голосовой помощник ChatGPT смог прочитать сказку с разными голосами, эмоциями и тоном. ChatGPT также использовал возможности своего «зрения», чтобы решить математическое уравнение, написанное на листе бумаги. Кроме того, была продемонстрирована способность новой модели переводить материалы с разных языков в режиме реального времени.
OpenAI заявила, что выпустит новую модель ИИ в течение следующих нескольких недель. Главный технический директор компании Мира Мурати сообщил, что GPT-4o будет предлагаться бесплатно, но платные пользователи получат более широкие возможности.
Reuters отмечает, что OpenAI сделала заявление за день до ежегодной конференции разработчиков Google, на которой, как ожидается, также будут продемонстрированы новые функции, связанные с искусственным интеллектом.
15 апреля OpenAI сообщила об открытии первого азиатского офиса в Токио. Компания планирует сотрудничать с японским правительством в области разработки инструментов искусственного интеллекта. На фоне открытия японского представительства OpenAI предоставила местным компаниям ранний доступ к пользовательской модели GPT-4, специально оптимизированной для японского языка.