OpenAI планирует сотрудничать с японским правительством в сфере разработки ИИ

11 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что глава OpenAI Сэм Альтман работает над созданием международной коалиции государственных и промышленных лидеров по развитию ИИ. Издание писало, что Альтман провел ряд встреч с инвесторами и чиновниками из ОАЭ и стран Запада, а во главу угла переговоров был поставлен вопрос привлечения миллиардов долларов от глобальных инвесторов для создания предприятия по производству чипов.