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OpenAI планирует сотрудничать с японским правительством в сфере разработки ИИ

Ведомости

Компания-разработчик чат-бота ChatGPT – OpenAI – открыла первый азиатский офис в Токио и планирует сотрудничать с японским правительством в области разработки инструментов искусственного интеллекта (ИИ), сообщила компания.

«По мере развития нашей деятельности на международном уровне мы расширяем свою деятельность в Азии, открывая новый офис в Токио, Япония», – указано в сообщении компании.

Президентом японского подразделения OpenAI стал Тадао Нагасаки, который сформирует местную команду американской компании. OpenAI также рассказала, что будет взаимодействовать с японскими исследовательскими институтами и компаниями по направлению развития ИИ.

На фоне открытия японского представительства компания предоставила местным компаниям ранний доступ к пользовательской модели GPT-4, специально оптимизированной для японского языка.

11 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что глава OpenAI Сэм Альтман работает над созданием международной коалиции государственных и промышленных лидеров по развитию ИИ. Издание писало, что Альтман провел ряд встреч с инвесторами и чиновниками из ОАЭ и стран Запада, а во главу угла переговоров был поставлен вопрос привлечения миллиардов долларов от глобальных инвесторов для создания предприятия по производству чипов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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