OpenAI планирует сотрудничать с японским правительством в сфере разработки ИИ
Компания-разработчик чат-бота ChatGPT – OpenAI – открыла первый азиатский офис в Токио и планирует сотрудничать с японским правительством в области разработки инструментов искусственного интеллекта (ИИ), сообщила компания.
«По мере развития нашей деятельности на международном уровне мы расширяем свою деятельность в Азии, открывая новый офис в Токио, Япония», – указано в сообщении компании.
Президентом японского подразделения OpenAI стал Тадао Нагасаки, который сформирует местную команду американской компании. OpenAI также рассказала, что будет взаимодействовать с японскими исследовательскими институтами и компаниями по направлению развития ИИ.
На фоне открытия японского представительства компания предоставила местным компаниям ранний доступ к пользовательской модели GPT-4, специально оптимизированной для японского языка.
11 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что глава OpenAI Сэм Альтман работает над созданием международной коалиции государственных и промышленных лидеров по развитию ИИ. Издание писало, что Альтман провел ряд встреч с инвесторами и чиновниками из ОАЭ и стран Запада, а во главу угла переговоров был поставлен вопрос привлечения миллиардов долларов от глобальных инвесторов для создания предприятия по производству чипов.