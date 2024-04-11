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Альтман работает над созданием международной коалиции по развитию ИИ

Ведомости

Глава OpenAI Сэм Альтман работает над созданием международной коалиции государственных и промышленных лидеров по развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

«Как сообщалось ранее, OpenAI ведет постоянные переговоры о расширении глобальной инфраструктуры и цепочек поставок чипов, энергии и центров обработки данных. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться более подробной информацией позднее», – привело агентство заявление представителя OpenAI.

На неделе Альтман провел ряд встреч с инвесторами и чиновниками из ОАЭ и стран Запада, сообщили источники Bloomberg. В частности, упоминается встреча топ-менеджера с послом США в ОАЭ Мартиной Стронг. По данным издания, до конца недели Альтман планирует также встретиться с официальными лицами в Вашингтоне.

Во главу угла переговоров исполнительного директора OpenAI c представителями бизнеса и власти поставлен вопрос привлечения «миллиардов долларов от глобальных инвесторов» для создания предприятия по производству чипов. Мощные микросхемы необходимы компании в связи с большой нагрузкой на системы, которую предполагает использование технологий ИИ.

В конце марта издание The Information со ссылкой на источники писало, что Microsoft и OpenAI создадут дата-центр Stargate с суперкомпьютером с ИИ за $100 млрд. Предполагается, что ИИ-суперкомпьютер сможет решать более сложные задачи, чем традиционные центры обработки данных. Запуск дата-центра планируется на 2028 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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