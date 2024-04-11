Альтман работает над созданием международной коалиции по развитию ИИ

На неделе Альтман провел ряд встреч с инвесторами и чиновниками из ОАЭ и стран Запада, сообщили источники Bloomberg. В частности, упоминается встреча топ-менеджера с послом США в ОАЭ Мартиной Стронг. По данным издания, до конца недели Альтман планирует также встретиться с официальными лицами в Вашингтоне.