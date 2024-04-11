Альтман работает над созданием международной коалиции по развитию ИИ
Глава OpenAI Сэм Альтман работает над созданием международной коалиции государственных и промышленных лидеров по развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники.
«Как сообщалось ранее, OpenAI ведет постоянные переговоры о расширении глобальной инфраструктуры и цепочек поставок чипов, энергии и центров обработки данных. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться более подробной информацией позднее», – привело агентство заявление представителя OpenAI.
На неделе Альтман провел ряд встреч с инвесторами и чиновниками из ОАЭ и стран Запада, сообщили источники Bloomberg. В частности, упоминается встреча топ-менеджера с послом США в ОАЭ Мартиной Стронг. По данным издания, до конца недели Альтман планирует также встретиться с официальными лицами в Вашингтоне.
Во главу угла переговоров исполнительного директора OpenAI c представителями бизнеса и власти поставлен вопрос привлечения «миллиардов долларов от глобальных инвесторов» для создания предприятия по производству чипов. Мощные микросхемы необходимы компании в связи с большой нагрузкой на системы, которую предполагает использование технологий ИИ.
В конце марта издание The Information со ссылкой на источники писало, что Microsoft и OpenAI создадут дата-центр Stargate с суперкомпьютером с ИИ за $100 млрд. Предполагается, что ИИ-суперкомпьютер сможет решать более сложные задачи, чем традиционные центры обработки данных. Запуск дата-центра планируется на 2028 г.